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Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 3 Mart Pazartesi okul var mı?

Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 3 Mart Pazartesi okul var mı?

15:262/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre hafta başından itibaren ise bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının beklendiği iller arasında Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin de var. Peki yarın okullar tatil mi? 3 Mart Pazartesi Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de yarın okul tatil mi?

Meteoroloji yeni haftanın haritasını yayınladı. Kar yağışı yeniden geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, pazartesi ve salı günleri Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı etkili olacak. Peki Okullar tatil mi? Yarın okul var mı hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Erzurum’da okullar tatil mi?

Bartın'da 3 Mart Pazartesi yarın için Valilikten kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Muş’ta okullar tatil mi?

3 Mart Pazartesi günü için Valilikten kar tatiline ilişkin bir açıklama gelmedi.

Bitlis’te okullar tatil mi?

3 Mart Pazartesi günü Bitlis’te okulların tatil olduğuna dair Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

Kars’ta okullar tatil mi?

3 Mart Pazartesi yarın Kars’ta okul tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.

Artvin’de yarın okullar tatil mi?

Artvin Valiliğinden 3 Mart Pazartesi günü için kar tatile açıklaması gelmedi.

Ardahan’da okullar tatil mi?

Ardahan’da 3 Mart Pazartesi günü okulların tatil olduğuna ilişkin Ardahan Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

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