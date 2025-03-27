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Espressolab nerede var hangi il ve ilçede şubeleri bulunuyor?

Espressolab nerede var hangi il ve ilçede şubeleri bulunuyor?

11:1827/03/2025, Thursday
G: 27/03/2025, Thursday
Yeni Şafak
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<p>Espressolab şubeleri</p>
Espressolab şubeleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki konuşmasında, Espressolab gibi Türkiye'nin yerli firmalarını hedef aldı. Özgür Özel’in “boykot” çağrısından sonra Espressolab şubelerinde hıncahınç doluluk görüldü. Peki Espressolab nerede var? Espressolab şubesi hangi il ve ilçede var?

 17 ay boyunca işgalci İsrail, Gazze'de katliam yaparken tek bir Siyonist destekçisi markaya boykot çağrısı yapmayan Özgür Özel, Türkiye'nin yerli firmalarını hedef aldı. Özel’in sözde boykot listesinde yer alan markalar arasında Espressolab gibi firma da var. CHP liderinin bu skandal çağrısı sonrası yerli markaya destek çığ gibi büyürken, Espressolab şubelerinde yoğunluk yaşanıyor. Peki Espressolab nerede var? Espressolab şubesi hangi il ve ilçede var?

Espressolab Şubeleri

Roastery-Merter

Sarıyer Büyükdere İskelesi

Caddebostan

Taksim

Santral İstanbul

İTÜ - Ayazağa

Ankara Bahçelievler

Ankara Maidan

Ankara Armada Avm

Aydın Üniversitesi

Etiler

Kadirhas University

Karaköy

Mersin

Mısır - P.90 Mall Cairo

Mısır - Waterway

Taşkışla

Watergarden AVM

Emirgan

Ataköy Marina

İstinye Üniversitesi

Maltepe Piazza AVM

Vadistanbul AVM

Konya Meram

Sivas

Qatar - City Center Mall Doha

Nürnberg

Amman 1 - Ürdün

Fulya

Koç Üniversitesi

Taksim Tünel

Kadıköy

Marmara Üniversitesi

Trabzon Dedeman Hotel

Taksim Odakule

Ege Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Kastamonu Kuzeykent

Mısır - White by The Water Way

İstanbul Üniversitesi - Avcılar Yerleşkesi

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Yerleşkesi

Mısır - Mall Of Egypt

Mısır - Maadi Cairo

Amman 2 - Ürdün

Katar - The Pearl Hilton Doha

Ürgüp

Mısır - Almaza City Center Cairo

Sirkeci

Beylikdüzü Makyol

Katar - DoubleTree by Hilton Doha

Bakırköy

Çengelköy İskele

Nürnberg - 2

Beylikdüzü Ferah Residence

Güney Afrika - Cape Town

Güney Afrika - Cape Town 2

Citystars Mall - Mısır

Fas - Marina D'agadir

Casablanca Maarif - Fas

Bomonti

Bebek

Turkuvaz Medya

Cihangir

Ordu - Altınordu

Trabzon - Bordo Mavi

Gaziantep Batıkent

İstanbul Topkapı Üniversitesi

Bahçeşehir Gölet

Başakşehir

Piyalepaşa

Sakarya Serdivan

Casablanca - Almaz

Taksim - AKM

Galataport

Çengelköy - Nato Yolu

Maslak - 1453

İzmir Alsancak

Zaim Üniversitesi

Maslak Kapital

Kayseri EKM

Bodrum Havalimanı

Büyükçekmece Mimaroba

Esenyurt City Center

Konya Selçuker AVM

Beylikdüzü Beykent First Avenue

Rumeli Hisarı

Samsun Atakum

Halkalı

Zonguldak Ereğli

Kayaşehir

İstanbul Üniversitesi Çapa Kampüsü

Adana Çukurova

Erenköy

Amman - St. Regis

Casablanca - Taddart

Zekeriyaköy

Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

Diyarbakır Suriçi

Tarabya

Aydın - Didim

Bodrum Marina

Kartal

Bursa Uludağ Üniversitesi

Morocco Bouskoura

Afyonkarahisar Afium AVM

Sakarya Akyazı

Irak Basra Tawisa

Irak -Erbil Grand Majidi Mall


Irak - Bağdat Al Mansour

Irak - Basra Algeria

Esenyurt Akbatı Avm

Kadıköy Fikirtepe

Beylikdüzü Demir Country

Karabük

Çorlu

Bursa Parkora Avm

Kıbrıs Lefkoşa

Ispartakule

Levent Kiosk

Antalya Lara

Bolu 14 Burda Avm

Fındıkzade

Diyarbakır Stadyolu

Bursa Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

Maltepe Mesa Avm

Pendik

Suadiye

Sakarya Hendek

Maltepe Freeland

Gaziantep Osmangazi

Dubai - Hills Mall

Dubai JBR

Dubai - Motor City

Kocaeli Umuttepe

Sefaköy

Kıbrıs City Mall

Kıbrıs Molto

Ataşehir Golf Club

Vialand

Kurtköy Lens İstanbul Avm

Elya Center AVM

Giresun Merkez

Düzce

Ümraniye Şerifali

Şişli Harbiye

Florya Şenlikköy

Başakşehir 5.Etap

Antalya Land of Legends

Acıbadem

Portekiz - Lizbon Baixa

Nürnberg-3

Bahçeşehir Akzirve Strada

Arnavutköy

İstinye Marina

Diyarbakır Cadde 75

Sakarya Karasu

İstiklal Caddesi Staylab Hotel

Avcılar Collet

Maltepe İdealtepe

Beylikdüzü Yaşam Vadisi

Diyarbakır Winstown Avm

Fas - Al Boustan

Fas- Adm Lissasfa

Fas - Jarden D' Ocean

Fas - Oasis Drive Thru

Fas - Espressolab Mnassra

Fas - Espressolab Morocco Mall

Fas - Espressolab Tay Oasis

Katar - Free Zone

Katar - Al Jazeera Network

Mısır - Cairo Festival 

City Mall - Kiosk

Mısır District 5

Mısır- Mall of Arabia

Mısır- Mall of Egypt KIOSK

Mısır-Mansoura KIOSK

Mısır - Isle Mall

Mısır - Al Rehab

Mısır- Mansoura

Ankara Beytepe 1923

Avcılar Merkez

Çekmeköy Taşdelen

Fas Taghazout

Kıbrıs - Molto İskele

Atlas Üniversitesi

Florya Flyinn

Bursa Özlüce

Kayseri Park AVM

Kadıköy Moda

İstinye Üniversitesi - Merkez Kampüs

Bursa İnegöl Nova Park Avm

Bağcılar Merkez

Edirne Merkez

Kağıthane Ferko

Mahmutbey

Esenler

Vatan Caddesi

Diyarbakır Mahabad Bulvarı

Üsküdar Gastronomi Sokağı

Tekirdağ Çerkezköy

Espressolab Bağcılar Oasis Cadde

Hatay İskenderun

Ordu Ünye

Koşuyolu

Kocaeli Alikahya

Üsküdar Nev Çarşı

Bursa Görükle

Güneşli Meydan

Eskişehir Tepebaşı

Kahramanmaraş

Esenyurt Central Hill

Vezneciler

Zeytinburnu Yedi Mavi

Hadımköy Demir Life

Ümraniye Alemdağ

Fatih

Nevşehir Ortahisar

Zeytinburnu

Beylikdüzü Adnan Kahveci

Eyüpsultan

Beykoz

Maltepe Süreyyapaşa

Bostancı

Küçükçekmece Adliye

Metrogarden Avm

Giresun Cumhuriyet

Sancaktepe Nefes Orman

Küçükçekmece Bizim Mahalle

Sultangazi Vega Avm

Erzurum Palandöken

Nişantaşı

Sakarya Agora Avm

Başakşehir Mavera Comfort

Portugal - Estrela

YTÜ Davutpaşa Kampüsü

Küçükçekmece Nivo

Maşukiye Gate 41

Yuvam Bahçeşehir Evleri

Sakarya Şehir Hastanesi

Yalova Merkez

Kıbrıs Girne The Venue Avm

Diyarbakır Sur 2

Forum İstanbul

Tekirdağ Değirmenaltı

Alanya

Afyonkarahisar İstasyon Caddesi

Uşak

İzmit Strada Meydan

Kavacık

Kartal Referans

Sakarya Geyve

Bursa Eker Meydan

Fişekhane

Sultangazi Uğur Mumcu

Beşiktaş Meydan

Çekmeköy Mimar Sinan

Libya - Andalus

Libya - Tripoli University

Sancaktepe Çamlık

Şile

Göktürk Nefes Koru

Sahrayıcedit

Esenyurt Lotus

Kuzguncuk

İstanbul Haliç Tersane

Kurtköy 360

Çiftehavuzlar

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi

Silivri Maxi Avm

Pendik Saat Kulesi

Bahçelievler Has Delta

Elazığ


Nişantaşı Harbiye Mahallesi

Sultanbeyli Merkez Hayat

İzmir Konak

Cennet Mahallesi

Sultanahmet Gülhane

Isparta İyaş Park Avm

Malatya Yeşilyurt

Van İpekyolu

Çorum Merkez

Halkalı Tema World

Eminönü Merkez

Ayvalık Setur Marina

Esenyurt Meydan

Kartal Avrupa Konutları

Konya Melikşah

Antalya Beach Park

Cevizlibağ

Mecidiyeköy Meydan

Üsküdar Altunizade

Erenköy Ethemefendi

Balıkesir Yaşam Kent

Aydın Ops Mall

Kırklareli İstasyon Mahallesi

Alibeyköy Senna Park

Ulus Adnan Saygun Caddesi

Batman Petrol City

Büyükçekmece Atatürk

Tuzla Evora


Kocaeli 41 Burada AVM

Sakarya Kampüs

Bursa 23 Nisan

Ortaköy

İzmir Mahall Bomonti

Çobançeşme

Karaköy Wings Hotel

Zeytinburnu 58. Bulvar

Bursa Downtown

Hadımköy Toskana Vadisi

Arnavutköy İslambey

Ankara Çayyolu

Rize Merkez

Antalya Kaleiçi

Çukurova Havalimanı

Mecidiyeköy Damak

Kuzey Irak - Duhok Family Mall

Bağdat Caddesi

Şirinevler Meydan

Bursa Balat

Muş Merkez

Bahçelievler Yayla

Bakırköy İncirli

Üsküdar Bulgurlu

Kütahya Merkez

Alanya Cadde 2

Sarıyer Meydan

Kuwait Marina Mall

Irak Erbil Boulevard

Gebze Mutlukent

Şanlıurfa Karaköprü Şenevler

Gaziantep Prime Cadde

Halkalı Ata Avrupa Konutları

Batışehir

Mısır Madinaty Strip Mall

Dubai Ibn Battuta Mall

Esentepe

Yeşilköy İstasyon

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