CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki konuşmasında, Espressolab gibi Türkiye'nin yerli firmalarını hedef aldı. Özgür Özel’in “boykot” çağrısından sonra Espressolab şubelerinde hıncahınç doluluk görüldü. Peki Espressolab nerede var? Espressolab şubesi hangi il ve ilçede var?
17 ay boyunca işgalci İsrail, Gazze'de katliam yaparken tek bir Siyonist destekçisi markaya boykot çağrısı yapmayan Özgür Özel, Türkiye'nin yerli firmalarını hedef aldı. Özel’in sözde boykot listesinde yer alan markalar arasında Espressolab gibi firma da var. CHP liderinin bu skandal çağrısı sonrası yerli markaya destek çığ gibi büyürken, Espressolab şubelerinde yoğunluk yaşanıyor. Peki Espressolab nerede var? Espressolab şubesi hangi il ve ilçede var?
Espressolab Şubeleri
Roastery-Merter
Sarıyer Büyükdere İskelesi
Caddebostan
Taksim
Santral İstanbul
İTÜ - Ayazağa
Ankara Bahçelievler
Ankara Maidan
Ankara Armada Avm
Aydın Üniversitesi
Etiler
Kadirhas University
Karaköy
Mersin
Mısır - P.90 Mall Cairo
Mısır - Waterway
Taşkışla
Watergarden AVM
Emirgan
Ataköy Marina
İstinye Üniversitesi
Maltepe Piazza AVM
Vadistanbul AVM
Konya Meram
Sivas
Qatar - City Center Mall Doha
Nürnberg
Amman 1 - Ürdün
Fulya
Koç Üniversitesi
Taksim Tünel
Kadıköy
Marmara Üniversitesi
Trabzon Dedeman Hotel
Taksim Odakule
Ege Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Kastamonu Kuzeykent
Mısır - White by The Water Way
İstanbul Üniversitesi - Avcılar Yerleşkesi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Yerleşkesi
Mısır - Mall Of Egypt
Mısır - Maadi Cairo
Amman 2 - Ürdün
Katar - The Pearl Hilton Doha
Ürgüp
Mısır - Almaza City Center Cairo
Sirkeci
Beylikdüzü Makyol
Katar - DoubleTree by Hilton Doha
Bakırköy
Çengelköy İskele
Nürnberg - 2
Beylikdüzü Ferah Residence
Güney Afrika - Cape Town
Güney Afrika - Cape Town 2
Citystars Mall - Mısır
Fas - Marina D'agadir
Casablanca Maarif - Fas
Bomonti
Bebek
Turkuvaz Medya
Cihangir
Ordu - Altınordu
Trabzon - Bordo Mavi
Gaziantep Batıkent
İstanbul Topkapı Üniversitesi
Bahçeşehir Gölet
Başakşehir
Piyalepaşa
Sakarya Serdivan
Casablanca - Almaz
Taksim - AKM
Galataport
Çengelköy - Nato Yolu
Maslak - 1453
İzmir Alsancak
Zaim Üniversitesi
Maslak Kapital
Kayseri EKM
Bodrum Havalimanı
Büyükçekmece Mimaroba
Esenyurt City Center
Konya Selçuker AVM
Beylikdüzü Beykent First Avenue
Rumeli Hisarı
Samsun Atakum
Halkalı
Zonguldak Ereğli
Kayaşehir
İstanbul Üniversitesi Çapa Kampüsü
Adana Çukurova
Erenköy
Amman - St. Regis
Casablanca - Taddart
Zekeriyaköy
Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
Diyarbakır Suriçi
Tarabya
Aydın - Didim
Bodrum Marina
Kartal
Bursa Uludağ Üniversitesi
Morocco Bouskoura
Afyonkarahisar Afium AVM
Sakarya Akyazı
Irak Basra Tawisa
Irak -Erbil Grand Majidi Mall
Irak - Bağdat Al Mansour
Irak - Basra Algeria
Esenyurt Akbatı Avm
Kadıköy Fikirtepe
Beylikdüzü Demir Country
Karabük
Çorlu
Bursa Parkora Avm
Kıbrıs Lefkoşa
Ispartakule
Levent Kiosk
Antalya Lara
Bolu 14 Burda Avm
Fındıkzade
Diyarbakır Stadyolu
Bursa Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
Maltepe Mesa Avm
Pendik
Suadiye
Sakarya Hendek
Maltepe Freeland
Gaziantep Osmangazi
Dubai - Hills Mall
Dubai JBR
Dubai - Motor City
Kocaeli Umuttepe
Sefaköy
Kıbrıs City Mall
Kıbrıs Molto
Ataşehir Golf Club
Vialand
Kurtköy Lens İstanbul Avm
Elya Center AVM
Giresun Merkez
Düzce
Ümraniye Şerifali
Şişli Harbiye
Florya Şenlikköy
Başakşehir 5.Etap
Antalya Land of Legends
Acıbadem
Portekiz - Lizbon Baixa
Nürnberg-3
Bahçeşehir Akzirve Strada
Arnavutköy
İstinye Marina
Diyarbakır Cadde 75
Sakarya Karasu
İstiklal Caddesi Staylab Hotel
Avcılar Collet
Maltepe İdealtepe
Beylikdüzü Yaşam Vadisi
Diyarbakır Winstown Avm
Fas - Al Boustan
Fas- Adm Lissasfa
Fas - Jarden D' Ocean
Fas - Oasis Drive Thru
Fas - Espressolab Mnassra
Fas - Espressolab Morocco Mall
Fas - Espressolab Tay Oasis
Katar - Free Zone
Katar - Al Jazeera Network
Mısır - Cairo Festival
City Mall - Kiosk
Mısır District 5
Mısır- Mall of Arabia
Mısır- Mall of Egypt KIOSK
Mısır-Mansoura KIOSK
Mısır - Isle Mall
Mısır - Al Rehab
Mısır- Mansoura
Ankara Beytepe 1923
Avcılar Merkez
Çekmeköy Taşdelen
Fas Taghazout
Kıbrıs - Molto İskele
Atlas Üniversitesi
Florya Flyinn
Bursa Özlüce
Kayseri Park AVM
Kadıköy Moda
İstinye Üniversitesi - Merkez Kampüs
Bursa İnegöl Nova Park Avm
Bağcılar Merkez
Edirne Merkez
Kağıthane Ferko
Mahmutbey
Esenler
Vatan Caddesi
Diyarbakır Mahabad Bulvarı
Üsküdar Gastronomi Sokağı
Tekirdağ Çerkezköy
Espressolab Bağcılar Oasis Cadde
Hatay İskenderun
Ordu Ünye
Koşuyolu
Kocaeli Alikahya
Üsküdar Nev Çarşı
Bursa Görükle
Güneşli Meydan
Eskişehir Tepebaşı
Kahramanmaraş
Esenyurt Central Hill
Vezneciler
Zeytinburnu Yedi Mavi
Hadımköy Demir Life
Ümraniye Alemdağ
Fatih
Nevşehir Ortahisar
Zeytinburnu
Beylikdüzü Adnan Kahveci
Eyüpsultan
Beykoz
Maltepe Süreyyapaşa
Bostancı
Küçükçekmece Adliye
Metrogarden Avm
Giresun Cumhuriyet
Sancaktepe Nefes Orman
Küçükçekmece Bizim Mahalle
Sultangazi Vega Avm
Erzurum Palandöken
Nişantaşı
Sakarya Agora Avm
Başakşehir Mavera Comfort
Portugal - Estrela
YTÜ Davutpaşa Kampüsü
Küçükçekmece Nivo
Maşukiye Gate 41
Yuvam Bahçeşehir Evleri
Sakarya Şehir Hastanesi
Yalova Merkez
Kıbrıs Girne The Venue Avm
Diyarbakır Sur 2
Forum İstanbul
Tekirdağ Değirmenaltı
Alanya
Afyonkarahisar İstasyon Caddesi
Uşak
İzmit Strada Meydan
Kavacık
Kartal Referans
Sakarya Geyve
Bursa Eker Meydan
Fişekhane
Sultangazi Uğur Mumcu
Beşiktaş Meydan
Çekmeköy Mimar Sinan
Libya - Andalus
Libya - Tripoli University
Sancaktepe Çamlık
Şile
Göktürk Nefes Koru
Sahrayıcedit
Esenyurt Lotus
Kuzguncuk
İstanbul Haliç Tersane
Kurtköy 360
Çiftehavuzlar
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi
Silivri Maxi Avm
Pendik Saat Kulesi
Bahçelievler Has Delta
Elazığ
Nişantaşı Harbiye Mahallesi
Sultanbeyli Merkez Hayat
İzmir Konak
Cennet Mahallesi
Sultanahmet Gülhane
Isparta İyaş Park Avm
Malatya Yeşilyurt
Van İpekyolu
Çorum Merkez
Halkalı Tema World
Eminönü Merkez
Ayvalık Setur Marina
Esenyurt Meydan
Kartal Avrupa Konutları
Konya Melikşah
Antalya Beach Park
Cevizlibağ
Mecidiyeköy Meydan
Üsküdar Altunizade
Erenköy Ethemefendi
Balıkesir Yaşam Kent
Aydın Ops Mall
Kırklareli İstasyon Mahallesi
Alibeyköy Senna Park
Ulus Adnan Saygun Caddesi
Batman Petrol City
Büyükçekmece Atatürk
Tuzla Evora
Kocaeli 41 Burada AVM
Sakarya Kampüs
Bursa 23 Nisan
Ortaköy
İzmir Mahall Bomonti
Çobançeşme
Karaköy Wings Hotel
Zeytinburnu 58. Bulvar
Bursa Downtown
Hadımköy Toskana Vadisi
Arnavutköy İslambey
Ankara Çayyolu
Rize Merkez
Antalya Kaleiçi
Çukurova Havalimanı
Mecidiyeköy Damak
Kuzey Irak - Duhok Family Mall
Bağdat Caddesi
Şirinevler Meydan
Bursa Balat
Muş Merkez
Bahçelievler Yayla
Bakırköy İncirli
Üsküdar Bulgurlu
Kütahya Merkez
Alanya Cadde 2
Sarıyer Meydan
Kuwait Marina Mall
Irak Erbil Boulevard
Gebze Mutlukent
Şanlıurfa Karaköprü Şenevler
Gaziantep Prime Cadde
Halkalı Ata Avrupa Konutları
Batışehir
Mısır Madinaty Strip Mall
Dubai Ibn Battuta Mall
Esentepe
Yeşilköy İstasyon