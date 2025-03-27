17 ay boyunca işgalci İsrail, Gazze'de katliam yaparken tek bir Siyonist destekçisi markaya boykot çağrısı yapmayan Özgür Özel, Türkiye'nin yerli firmalarını hedef aldı. Özel’in sözde boykot listesinde yer alan markalar arasında Espressolab gibi firma da var. CHP liderinin bu skandal çağrısı sonrası yerli markaya destek çığ gibi büyürken, Espressolab şubeleri nde yoğunluk yaşanıyor. Peki Espressolab nerede var? Espressolab şubesi hangi il ve ilçede var?