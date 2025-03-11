Evde bakım maaşı Mart ayı ödeme tarihi ve yatan iller, özellikle de ihtiyaç sahipleri için büyük önem taşıyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar Mart ayı evde bakım parası ödeme tarihlerini merak ediyor ve e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyorlar. Peki, evde bakım maaşı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 11 Mart evde bakım maaşı yatırılan iller
Mart ayının başlamasıyla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşlarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak 2025'te yapılan maaş artışı sonrasında, zamlı ödemelerin hangi illerde ve ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İhtiyaç sahiplerinin her ay düzenli olarak aldığı bu destek ödemelerinin güncel durumu ve Mart 2025'te hesaplara yatan illerin listesiyle ilgili detayları haberimizde paylaştık. İşte merak edilenler...
MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI ERKEN Mİ YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli kişilerin ihtiyaçlarının karşılaşması ve bakımını üstelenen yakınlarına destek oluyor. Ocak ayı itibarıyla evde bakım maaşı 10 bin lira seviyesini geçti.
Bakanlık tarafından yapılan ödemeler, Mart ayında illere göre 15’i ve 31’i arasında hesaplara aktarılacak. Ödemelerin öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşının hesaplara geçtiğini kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.
SMS ile Evde Bakım Maaşı Bakiye Takibi
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, bakiye takibini cep telefonları aracılığıyla da yapabilirler. Ziraat Katılım Bankası'ndan maaşını alan vatandaşlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak 4747'ye SMS gönderebilirler. Bu işlem ile bakiye sorgulaması yapılabilir.