EYT müjdesini kaçırana 2. EYT benzeri şansı doğacak! 1999-2008 arası sigorta girişi olanlara emeklilik altın tepside sunuldu

Erken emeklilik hayali kuran binlerce çalışan için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyurular dikkat çekiyor. Özellikle SSK’lı çalışanlar için belirli şartlarda erken emeklilik hakkı tanınabileceği belirtilirken, 1995, 2005 ve 2015 gibi farklı başlangıç tarihlerine sahip sigortalıların bu haklardan nasıl yararlanabileceği merak konusu oldu. SGK’nın belirlediği özel durumlar sayesinde birçok kişi normal emeklilik yaşından daha erken bir tarihte emekli olma fırsatını elde edebilecek. İşte erken emekliliğe dair son gelişmeler ve detaylar…
Türkiye’de çalışma hayatının en çok merak edilen konularından biri olan erken emeklilikte yeni gelişmeler yaşanıyor. SGK’nın yayımladığı bilgilendirmelere göre, sigorta başlangıç yılına göre bazı vatandaşların erken emekli olabilmesinin önü açılıyor. Özellikle SSK kapsamında 1995, 2005 ve 2015 yıllarında işe başlayanlar için belirli şartların sağlanması durumunda emeklilik yaşı öne çekilebilecek. Erken emeklilikte etkili olan faktörler, prim gün sayısı, sigorta türü ve bazı özel statüler olarak öne çıkıyor. Detaylar haberimizde…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyurular Türkiye'deki binlerce çalışan tarafından takip ediyor. Özellikle erken emeklilik ile ilgili çıkan duyurular pek çok insanda merak uyandırıyor.
SGK, geçmiş dönemlerde erken emeklilik hakkı kazanılabilen birçok farklı durumu duyurmuştu. Açıklanan duyurularda, SSK başlangıç tarihi 1995-2015 arası olanları ve diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranları ilgilendiren konular da yer alıyor.
Peki, SGK tarafından yapılan duyurulara göre hangi durumlarda 2160 ve 3600 gün prim ile erken emeklilik adeta kapıda oluyor?
SGK DUYURDU: ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI
SGK, 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik imkanı oluşabildiğini açıkladı. Ancak bu hak, engelli çalışan bireyler için tanınıyor. Bu noktada yüzde 40 ve üstü engelin bulunması gerekiyor. Öte yandan SGK tarafından duyurulan bu hakta yaş şartı aranmıyor. Bunun sonucunda ise SSK giriş tarihinin önemli olmadığı sonucu çıkıyor.
Peki, SGK başka hangi durumlarda erken emeklilik sağlıyor? Aşağıda erken emekli olunabilecek durumlardan bazıları yer alıyor.
MALULEN ERKEN EMEKLİLİK
Bazı durumlar neticesinde malulen erken emekli olma imkanı sağlanabiliyor.
Peki, malulen emeklilik nedir?
Çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşadığı tespit edilenler, iş kazası/meslek hastalığı sebebi ile meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 60 ve üzerinde olanlar sigortalılar malul sayılıyorlar. Malulen erken emeklilik imkanı için 10 yıllık sigortalılık süresinin ve 1800 gün prim gününün doldurulmuş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra başkasının bakımına muhtaç şekilde malul kalanlar için 10 yıllık sigortalılık süresi aranmadığı belirtiliyor. Bu durumda 1800 prim gününün yeterli olduğu söyleniyor.
ANNELER İÇİN HAK VE ASKERLİĞİ GERİYE ÇEKME
Sigortalı çalışan anneler de bazı durumlarda erken emeklilik imkanı elde edebiliyorlar. Bu noktada 2160 gün (6 yıl) borçlanmayla emekli olma hakkı sağlanabiliyor. Bu doğrultuda sigortalı çalışan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanmayla prim ve yaş şartlarını doldurduklarında emekli olabiliyorlar.
Öte yandan sigorta girişini askerlik görevinden sonra yaptıran kişiler, yaşlarını geriye çekme imkanı elde edebiliyorlar. Bu durumun sonucunda prim kazanma imkanı da oluşabiliyor.
Not: Emeklilik ile ilgili ve diğer konular hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilmesi gerekir.