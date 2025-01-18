Kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler, merakla takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik tablosunu ve olası değişiklikleri dikkatle izliyor. Uzmanlar, erken emeklilik sisteminin geleceği hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. Kademeli emeklilik nedir? Bu sistem, EYT düzenlemesinden faydalanamayan çalışanların, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarına olanak tanıyor. Peki, kademeli emeklilik 2025'te çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
EYT’yi kıl payı kaçıranların beklediği kademeli emeklilik ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Emeklilik sisteminde değişim mesajlarının verilmesiyle Meclis'te kademeli yani erken emeklilik tablosunun da gündeme gelmesine yönelik beklentiler yoğunlaştı. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, "Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum." diyerek tarih vermişti. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, son durum ne?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor.
Kademeli emeklilik çıkacak mı?
Kademeli yani erken emeklilik sistem, EYT ile emekli olamayan vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Kademeli emeklilik sistemi son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistem olan kademeli emeklilik sisteminin ne zaman devreye sokulacağı araştırılıyor. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde kademeli emeklilik ile ilgili açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde, milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile İstişare Toplantısında bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik yapmanın gündemlerinde olmadığını, mevcut düzene dokunmayı planlamadıklarını açıkladı. Emeklilik için gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceği belirtildi.
KADEMELİ EMEKLİLİK MAĞDURİYETİNE DURMUŞ VE SATILMIŞ’IN HİKAYESİ DAMGA VURDU
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik mağduriyetini çarpıcı bir hikâye ile özetledi.
Durmuş ve Satılmış adlı ikiz kardeşlerin hikayesi, bu adaletsizliğin sembolü oldu:
Satılmış’ın sigorta girişi 8 Eylül 1999’da yapılırken,
Durmuş’un sigorta kaydı bir gün gecikerek 9 Eylül 1999’da tamamlandı.
Sonuç:
Satılmış 43 yaşında emekli olurken,
Durmuş 17 yıl daha beklemek zorunda kaldı.
Karakaş, “Bir günün yarattığı 17 yıllık fark adil midir?” diyerek bu durumun haksızlığına dikkat çekti.
BAKANIN GÖRÜŞÜ: “DENGELERİ KORUMALIYIZ”
Kademeli emeklilik tartışmaları süreken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Mevcut dengeleri koruyarak emeklilere maaş ödemelerini düzenli hale getirmek ve sağlık hizmetlerini sürebilir kılmak için çalışmalar yapıyoruz. Ancak mağduriyet algısı oluşturmak doğru bir yöntem değildir.”
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.
Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.