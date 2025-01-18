Kademeli emeklilik çıkacak mı?





Kademeli yani erken emeklilik sistem, EYT ile emekli olamayan vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Kademeli emeklilik sistemi son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistem olan kademeli emeklilik sisteminin ne zaman devreye sokulacağı araştırılıyor. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde kademeli emeklilik ile ilgili açıklamalar yaptı.



