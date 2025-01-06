Ferdi Tayfur'un son isteği neydi?

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan ve küs olan Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra da aile içinde yaşananlar gündeme geldi. Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur son olarak "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek fenalaşmıştı.