Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçıyı binlerce seveni Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden uğurladı. Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur son olarak "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek fenalaşmıştı. Ferdi Tayfur'un en yakın dostu son isteğini açıkladı. Peki Ferdi Tayfur'un son isteği neydi, vasiyeti var mıydı? İşte Ferdi Tayfur'un son isteği.
Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ferdi Tayfur'un sevenleri, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine akın etti. Sevenleri, usta sanatçının mezarını ziyaret ederek çiçekler bırakırken, duygu dolu anlar yaşandı.
Hayranları, sanatçının mezarına çiçekler bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen kalabalık, Ferdi Tayfur'a duydukları sevgiyi dile getirirken duygu dolu anlar yaşandı.
Ferdi Tayfur'un son isteği neydi?
Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan ve küs olan Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra da aile içinde yaşananlar gündeme geldi. Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur son olarak "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek fenalaşmıştı.
Tuğçe Tayfur'un yakın dostlarından Kenan Çınar usta sanatçının ölümünün ardından son isteğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre; gazeteci Kenan Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" dedi.
Çınar, "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" açıklamasını yaptı.