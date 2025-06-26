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GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK: KOSGEB başvuruları ne zaman bitecek?

GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK: KOSGEB başvuruları ne zaman bitecek?

12:5226/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İmalat, bilişim ve danışmanlık gibi birçok sektörde faaliyet gösteren girişimciler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor. KOSGEB, İş Geliştirme Desteği kapsamında 2 milyon TL’ye kadar faizsiz destek sağlıyor. Peki başvurular ne zaman sona eriyor, kimler destek alabilecek?


KOSGEB’TEN GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK FIRSAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı KOSGEB, 2025 yılı 2. dönem İş Geliştirme Desteği başvurularında sona yaklaşıldığını duyurdu. Yeni bir iş kurmak ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için sağlanan bu destek, faizsiz ve komisyonsuz yapısıyla dikkat çekiyor. KOSGEB’in sunduğu bu finansal destek programı; özellikle üretim, bilişim, danışmanlık, yazılım ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörleri kapsıyor. Girişimciler, destekten yararlanmaları halinde geri ödemeye 36 ay sonra başlıyor.



BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2025 yılı için İş Geliştirme Desteği başvurularının ikinci dönemi, 2 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında alınıyor. Yani girişimciler için son başvuru günü 30 Haziran 2025 Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada:

“Girişimcilerimize, işlerini büyütmeleri veya sıfırdan kurmaları için KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.



DESTEK TUTARI VE GERİ ÖDEME ŞARTLARI NELER?

Program kapsamında girişimcilere, üst limiti 2 milyon TL olan %80 oranında geri ödemeli bir destek sağlanıyor. Eğer başvuru sahibi genç, kadın, engelli, gazi ya da şehit yakını ise bu üst limite 150 bin TL ek destek daha ekleniyor.

Geri ödeme koşulları ise şöyle:

Faiz ve komisyon yok.

Geri ödeme 36 ay sonra başlıyor.


HANGİ SEKTÖRLER DESTEK KAPSAMINDA?

KOSGEB’in destek verdiği sektörler şu şekilde sıralanıyor:

İmalat sanayi

Bilgisayar programlama ve yazılım

Telekomünikasyon

Bilgi teknolojileri ve veri hizmetleri

Danışmanlık ve mesleki hizmetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri


HANGİ HARCAMALARA DESTEK VERİLİYOR?

Destek programı, işletmelerin büyümesini kolaylaştıracak pek çok gider kalemini kapsıyor. Bunlar arasında:

Personel maaşları

Makine, teçhizat ve kalıp alımları

Yazılım giderleri

Danışmanlık ve eğitim hizmetleri

Test, analiz, belgelendirme giderleri

Pazarlama ve tasarım harcamaları

Sınai mülkiyet hakları (patent, marka vb.)


BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Gelen başvurular önce sistem tarafından ilgili sektör kurullarına yönlendiriliyor. Kurullarda görevli KOSGEB uzmanları, öğretim üyeleri ve bağımsız sektör temsilcileri, her başvuruyu teknik ve sektörel açıdan değerlendiriyor.

Ardından:

Ülke genelinde ilk 1000 ve il bazında ilk 6 başvuru, jüri aşamasına geçiyor.

Jüri, kamu, özel sektör, üniversite ve STK temsilcilerinden oluşuyor.

Değerlendirme puanlarının ortalaması alınıyor ve ülke genelinde ilk 500, il bazında ilk 3 başvuru desteklenmeye hak kazanıyor.


#KOSGEB
#Kosgeb Destek Başvurusu
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GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK: KOSGEB başvuruları ne zaman bitecek?