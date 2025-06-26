GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK: KOSGEB başvuruları ne zaman bitecek?





KOSGEB’TEN GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK FIRSAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı KOSGEB, 2025 yılı 2. dönem İş Geliştirme Desteği başvurularında sona yaklaşıldığını duyurdu. Yeni bir iş kurmak ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için sağlanan bu destek, faizsiz ve komisyonsuz yapısıyla dikkat çekiyor. KOSGEB’in sunduğu bu finansal destek programı; özellikle üretim, bilişim, danışmanlık, yazılım ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörleri kapsıyor. Girişimciler, destekten yararlanmaları halinde geri ödemeye 36 ay sonra başlıyor.







