Havada kapılan araba modelleri belli oldu: Bu otomobilleri alanlar zarar ne bilmiyor

Araç alım satımında en önemli faktörlerden biri, otomobilin ikinci elde ne kadar hızlı alıcı bulacağı. Yapılan son araştırmalar, ikinci el piyasasında en hızlı satılan modelleri ve bu süreci etkileyen kriterleri ortaya koydu. Yakıt tipi, segment, renk ve bölge gibi faktörler satış süresini belirlerken, bazı modeller adeta yok satıyor. Özellikle belirli araçlar, kısa sürede el değiştirerek sahiplerine büyük avantaj sağlıyor. İşte ikinci el piyasasında en çok tercih edilen ve en hızlı satılan otomobiller!



