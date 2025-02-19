“YARIN DIŞARIYA ÇIKMAYIN”

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Kuzey ilçelerinde kar yağışı başladı. Öğleden sonra Anadolu yakasında başlayacak. 4 gün daha devam edecek kar yağışı. Akşam 1 dereceye kadar sıcaklık düşecek. İstanbul’da yarından sonra gündüz 2 dereceye kadar düşecek. Fırtına da var Marmara bölgesinde. Zaman zaman 60-70 kilometre hıza erişecek. Bu rüzgâr sıcaklığı da düşürecek. Kar yağışını arttıracak.40 santim kar olmaz. Kuzey ilçelerde 10-15, şehir merkezinde de 7-8 santim kar olabilir.”Prof. Dr. Şen, “Geceki hava durumuna bakılıp yarın okulların tatil olması lazım. Ama cuma günü muhakkak tatil olması lazım. Hatta şehir içindeki üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinde fayda var bence. Çünkü trafiği yoğunlaştıracaktır.”Yarın işiniz yoksa dışarıya çıkmayın. Evinizde oturun pencerelerinizden seyredin dışarıyı. İşiniz olsa dahi kendi aracınızla çıkmayın.