İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbulluların bu hafta da kar yağacak mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunun yanıtı belli oldu. 5 Günlük yayınlanan İstanbul hava durumunda hangi günler ve kaç gün kar yağışlı görünüyor. Kentte, bugünden başlayarak perşembe ve cuma günlerinin toğun kar yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji, AKOM ve valilik uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü. İstanbul’un tüm ilçelerinde ve birçok ilde kar yağışı bugün itibarı ile yurdu esir alacak. 4 gün boyunca sürecek olan kar yağışı için vatandaşlar uyarıldı. Okullar tatil olacak mı? Sıcaklık kaç derece düşecek? İşte tüm detaylar…
İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.
İstanbul’da Okullar Tatil Olur Mu?
İstanbul’da hafta sonu kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklıklarının sıfır dereceye düşeceği öngörülüyor. Okulların tatil olup olmayacağı ise belirsiz. Prof. Dr. Şen, İstanbul Valisi’nin bu konuda daha net bir açıklama yapabileceğini ancak Cuma günü hafta sonu tatilini erkene almakta fayda olduğunu belirtti.
Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN UYARI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.
Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı. Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.
CUMA VE CUMARTESİ YOĞUN OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul’da bugün karla karışık yağmur görüleceğini söyledi. Yarından itibaren İstanbul’da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, “Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz” dedi.
İSTANBUL'UN TÜM İLÇELERİ ETKİLENECEK
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, megakentin bütün ilçeleri perşembe gününden pazar gününe kadar kar yağışlı olacak. Turuncu kodlu alarma geçen AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek: - E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm - E-5 ile TEM arası 10-30 cm - TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm - Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.
“YARIN DIŞARIYA ÇIKMAYIN”
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Kuzey ilçelerinde kar yağışı başladı. Öğleden sonra Anadolu yakasında başlayacak. 4 gün daha devam edecek kar yağışı. Akşam 1 dereceye kadar sıcaklık düşecek. İstanbul’da yarından sonra gündüz 2 dereceye kadar düşecek. Fırtına da var Marmara bölgesinde. Zaman zaman 60-70 kilometre hıza erişecek. Bu rüzgâr sıcaklığı da düşürecek. Kar yağışını arttıracak.40 santim kar olmaz. Kuzey ilçelerde 10-15, şehir merkezinde de 7-8 santim kar olabilir.”Prof. Dr. Şen, “Geceki hava durumuna bakılıp yarın okulların tatil olması lazım. Ama cuma günü muhakkak tatil olması lazım. Hatta şehir içindeki üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinde fayda var bence. Çünkü trafiği yoğunlaştıracaktır.”Yarın işiniz yoksa dışarıya çıkmayın. Evinizde oturun pencerelerinizden seyredin dışarıyı. İşiniz olsa dahi kendi aracınızla çıkmayın.