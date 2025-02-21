İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul’da il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre: Bugün Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Balıkesir’in kuzeyi ve Bursa’nın batısında aralıklı görülecek kar sağanaklarının, Cuma günü etkisini arttırması ve Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (10-20 cm) ve yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



