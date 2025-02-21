İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da etkili olan kar Perşembe ve Cuma günleri eğitime ara verilmesine neden oldu. 5 Günlük yayınlanan İstanbul hava durumunda hangi günler ve kaç gün kar yağışlı görünüyor. Kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi buldu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar, kaç gün sürecek? İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu...
İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. Şubat ayının başında İstanbul'da görülen kar geri döndü. Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da etkili olan kar Perşembe ve Cuma günleri eğitime ara verilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Sıcaklık kaç derece düşecek? İşte tüm detaylar…
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SON DURUM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede de kar yağışının bugün etkisini daha artıracağı ifade edildi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Beykoz ve çevresi beyaza büründü.
İstanbul’da Okullar Tatil Oldu
İstanbul’da kar yağışının şiddetini artırması ile 20 ve 21 Şubat'ta okullar 2 gün tatil edildi.
Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.
ANADOLU YAKASI'NDA KAR BAŞLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar kent genelinde öğleden itibaren kuvvetli kar bekliyor. Öte yandan okulların da tatil olmasıyla şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 24 civarında.
CUMA VE CUMARTESİ YOĞUN OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul’da bugün karla karışık yağmur görüleceğini söyledi. Yarından itibaren İstanbul’da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, “Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz” dedi.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
İstanbul’da il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre: Bugün Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Balıkesir’in kuzeyi ve Bursa’nın batısında aralıklı görülecek kar sağanaklarının, Cuma günü etkisini arttırması ve Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (10-20 cm) ve yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BAKAN URALOĞLU UYARDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Ankara'da bulunun Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde kar ile ilgili alınan önlemleri açıkladı. Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle: Sürücülerimizin mutlaka kış lastikleri ile yola çıkmaları gerekiyor. Cuma ve cumartesi günü zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemelerini rica ediyoruz. Havalimanlarında çalışmalar devam ediyor. Pistler temizleniyor, uçakların teknik olarak iniş ve kalkış yapması için şartların sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Cuma ve cumartesi günü belli sayıda uçak seferlerinin iptal edilmesi ile ilgili bir çalışmamız oldu. Yüzde 40'a kadar uçak seferlerinin azaltılması söz konusu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2025 Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük’ün batısında, İstanbul’da ise bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği duyurulmuştur.
Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir.