2025 yılında kamu işçi zammı ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. "Kamu işçi zammı ne kadar olacak?" Sorun, özellikle kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kamu işçileri için belirlenen zam oranları, toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda netleşmekte. 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 yılı zam oranları için çerçeve belli olacak. Peki kamu işçileri ne kadar zam alacak? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar olacak?2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin detayları.

1 /6 Kamu işçisi zam oranı çerçeve toplantısı ile belli oluyor. Kamu işçisinin alacağı zam oranının belirlenmesinde kritik bir rol üstlenen kamu işçisi toplu sözleşme zam pazarlığı için ilk detaylar belli oldu. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurum ve kuruluşundaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü için yetkili konfederasyonlar Hak-İş ve Türk-İş hazırlıklarını sürdürüyor.

2 /6 TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK? TÜRK-İŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında oluşturulan "Kamu Koordinasyon Kurulu", 22 Ocak'ta toplanacak. Burada alınan kararlar, 23 Ocak'ta yapılacak TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda ele alınacak.



3 /6 HAK-İŞ KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında "Kamu Koordinasyon Kurulu" kuruldu. Sendikaların görüş ve taleplerini almak için ilk toplantısını 26 Aralık 2024'te HAK-İŞ Genel Merkezi'nde yapan Kurul, önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak.

4 /6 Bu süreçte sözleşme kapsamındaki sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunurken, bu ay sonuna kadar tüm sendikaların yetki belgelerinin tamamlanması bekleniyor.

5 /6 2026-2027 8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.