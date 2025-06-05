KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON GELİŞMELER: Tarih belli oldu! Kamu işçisi toplu sözleşme zammı açıklandı mı?

Kamu işçileri için zam süreci kritik virajda! Yaklaşık 600 bin 4-D statüsündeki personeli yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçileri için “maksimum memnuniyet” hedeflediklerini belirtti. Tüm gözler artık yeni maaş zammının belirleneceği tarihe çevrildi.
Toplu sözleşme masasında kritik süreç! 4-D’li kamu işçileri için 2025 yılı zam pazarlığı sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan dikkat çeken mesaj geldi. “Maksimum memnuniyet” vurgusuyla beklentileri yükselten Bakan Işıkhan, maaş zammı konusunda net adımların atılacağının sinyalini verdi.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON GELİŞMELER
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
AK Parti TBMM Genel Kurul’u öncesinde gazetecilerin sorularına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Işıkhan yavaş yavaş sürecin sonuna geldiğini vurgulayarak işveren kesiminin yapacağı teklife dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatör konumunda olduğunun altını çizen Işıkhan "Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
"600 bin işçinin öncelikle, ücretinin belirleneceği, kamu işçilerinin sosyal ve ekonomik haklarının belirleneceği önemli bir süreç. Yalnız, bu süreç çok taraflı, çok kapsamlı ve dikkatli bir şekilde yönetilmek gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi, sosyal diyalog bizim en önemli başlangıç. Aynı zamanda kurumsal dengeyi de hazırlıkları, çalışmaları yaparken de kurumsal dengeleri de gözetlememiz gerekiyor. Özellikle enflasyon verileri, bunun yanında kamu mali dengeleri ve işverenin sürdürülebilirliği gibi konulara da biz dikkat ediyoruz. Aynı zamanda işçilerimizin alın teri, kurumadan karşılığının eksiksiz olarak verilebileceği bir yapı kurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi emeği koruyan, aynı zamanda real ekonomiyi de gözetecek bir dengeyi sağlamaya gayret ediyoruz. Türk-İş ve Hak- İş bize tekliflerini ilettiler. Tabii o komisyonun kendi içinde bir çalışma sistemi var.
Belirli zaman aralıklarında bir araya geliyorlar ama bu süreç tabii belli bir dönem sonra belli bir noktada uzlaşmayla neticeleneceğini de tahmin ediyorum. İnşallah masadan ayrılırken de işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı, bu toplu iş sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz.
Ağustos ayında da özellikle kamu görevleri, memurlarımız ve sözleşmeli personelimiz için de 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme süreçlerini geçeceğiz. Ağustos ayında çünkü yasa gereği Ağustos ayında yapılıyor bu süreç.
Sonuçta hem işçimizle hem de memurlarımızla bu süreci gerçekleştirirken çalışma barışını koruyarak tüm taraflarda maksimum memnuniyeti yaratacak, aynı zamanda ekonomik dengeleri de gözeteceğimiz adil ve sürdürülebilir çözümler yönetmeyi gayret edeceğiz. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak geçen yıl hatırlarsanız toplu sözleşme süreçlerini memurlarımızla 2023 yılında gerçekleştirmiştik. Orada da yine sosyal diyalogla memurlarımızla, sendikalarımızla, konfederasyonlarımıza bir araya gelerek bu ücret artışını belirledik. İnşallah bu yılı da başarıyla nihayete erdireceğiz."