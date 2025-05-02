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Kodlama öğrenmek için en iyi platformlar hangileri?

Kodlama öğrenmek için en iyi platformlar hangileri?

09:422/05/2025, الجمعة
G: 2/05/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Kodlama, bilgisayarlara ne yapacaklarını söyleyen komutların yazılmasıdır. Kodlama öğrenmek isteyenler için internette birçok kaynak bulunuyor. Peki, bu platformlar ne vadediyor ve aralarındaki farklar neler?

Kodlama, bilgisayarlara ne yapacaklarını söyleyen komutların yazılmasıdır. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde kodlama bilgisi, sadece yazılımcılar için değil; mühendislerden tasarımcılara kadar pek çok meslek için temel bir beceri haline geldi. Çocuklar için bile erken yaşta kodlama eğitimi artık yaygınlaşmış durumda.



Kodlama öğrenebileceğiniz uygulamalar:

1. FreeCodeCamp:

Web geliştirme, veri yapıları, algoritmalar gibi pek çok alanda kapsamlı eğitimler sunar. Proje bazlı öğrenme yaklaşımı ile pratik yapma imkânı tanır.


2. Codecademy:

Etkin, interaktif bir ara yüze sahip. Python, HTML, CSS gibi birçok dilin temelleri ücretsiz olarak öğrenilebilir.


3. Coursera:

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden kodlama dersleri sunar. Özellikle Python, Java ve SQL için kaliteli içerikler bulunur.


4. Harvard CS50:

Bilgisayar bilimine giriş dersidir ve dünyaca ünlüdür. Ücretsiz olarak erişilebilir, ancak zorlayıcı olabilir.


5. The Odin Project:

Full-stack web development öğrenmek isteyenler için kapsamlı ve tamamen ücretsiz bir platformdur.


KİMLER İÇİN UYGUN?

Bu platformlar, kodlamaya merakı olan öğrencilerden kariyerini değiştirmek isteyen yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Bazıları İngilizce olsa da, topluluk desteği ve çeviri kaynakları sayesinde erişilebilirliği artmış durumda.


#kodlama
#Bilgisaray
#Mühendislik
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