Kodlama öğrenmek için en iyi platformlar hangileri?

Kodlama, bilgisayarlara ne yapacaklarını söyleyen komutların yazılmasıdır. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde kodlama bilgisi, sadece yazılımcılar için değil; mühendislerden tasarımcılara kadar pek çok meslek için temel bir beceri haline geldi. Çocuklar için bile erken yaşta kodlama eğitimi artık yaygınlaşmış durumda.







