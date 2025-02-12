Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı ve ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da da kar yağışı etkili oluyor. Konya'da 13 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Konya Valiliği'nden kar tatili ile ilgili son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, Konya'da yarın 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? İşte Konya Valiliği son dakika kar tatili açıklamasına ilişkin ayrıntılar...

1 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta için yurt genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtmişti. Kar yağışları yurt genelinde etkisini gösterdiği gibi Konya'da da artarak devam ediyor. Bölgede yaşayan öğrenciler ve velileri, '13 Şubat Perşembe Konya'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı?' sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili gözler Konya Valiliği'ne çevrildi…

2 /6 KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, birçok şehirde yaşamı olumsuz etkiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Konya’da okullar tatil mi merak ediyor. Konya’da kar yağışı zaman zaman etkili olurken, yolların kayganlaşması ve buzlanma riski öğrenciler ve veliler için endişe meydana getiriyor.



3 /6 KONYA 13 ŞUBAT PERŞEMBE KAR TATİLİ AÇIKLAMASI Konya'da 13 Şubat Perşembe günü için herhangi bir kar tatili duyurusu yapılmadı ve öğrenciler eğitimlerine devam etti. Bugün etkisini arttıran kar yağışlarının ardından 13 Şubat Perşembe Konya'da okullar tatil olacak mı sorusu araştırılmaya başlandı. Henüz konuya ilişkin valilikten bir açıklama gelmedi.

4 /6 12 ŞUBAT 2025 HANGİ İLLERDE TATİL OLDU? İstanbul, Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde, Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde, Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede, Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime, Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde, Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde, Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki 72 kırsal mahallesinde, Sinop'un Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün(12 Şubat) 1 gün ara verildi.



















5 /6 MGM 3-19 Şubat 2025 Haftalık Hava Durumu