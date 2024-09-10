KYK burs başvuruları için GSB'den gelecek resmi açıklama bekleniyor. Karşılıksız burs imkanı ile geri ödemeli kredi imkanından yararlanmak isteyen milyonlarca öğrenci "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs başvurusu/kredi başvuru takvimi açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.
KYK burs - kredi başvurusu ne zaman, sonuçları hangi tarihte belli olur? 2024-2025 KYK bursu - kredisi ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte üniversite öğrencilerinin bilmesi gerekenler
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.
2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
• Amatör milli sporcu olan öğrenciler
KYK BURSU NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.