Okullarda 2. dönem 1. yazılı sınavları için tarihler ve günler belli oldu. Ortak sınav uygulaması geçtiğimiz sene başlatılmıştı. 6 ve 9. sınıf kademelerinde yapılan sınavlarda öğrencilere ilk defa açık uçlu sorular yöneltilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ise sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılmasına karar verdi. Bu kapsamda 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. İşte MEB 2. dönem 1. yazılı sınav tarihi ve günleri...