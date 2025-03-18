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MEB takvimi açıkladı: 2. dönem 1. ortak sınav takvimi belli oldu

MEB takvimi açıkladı: 2. dönem 1. ortak sınav takvimi belli oldu

13:2618/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri</p>
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. dönem ilk ortak sınav takvimini paylaştı. MEB’in yayımladığı kılavuza göre, 2. dönem 1. ortak sınavlar, Mart ayında gerçekleşecek. 1. dönem 1. sınavlar 30 Ekim-8 Kasım 2024 ve 1. dönem 2. sınavlar ise 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihlerinde yapılmıştı. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2. dönem 1. ortak sınav takvimi

Okullarda 2. dönem 1. yazılı sınavları için tarihler ve günler belli oldu. Ortak sınav uygulaması geçtiğimiz sene başlatılmıştı. 6 ve 9. sınıf kademelerinde yapılan sınavlarda öğrencilere ilk defa açık uçlu sorular yöneltilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ise sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılmasına karar verdi. Bu kapsamda 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. İşte MEB 2. dönem 1. yazılı sınav tarihi ve günleri...


MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025,


6. sınıf Türkçe 2. dönem 1. ortak sınav tarihi 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik 2. dönem 1. ortak sınav tarihi 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe 2. dönem 1. ortak sınav tarihi 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik 2. dönem 1. ortak sınav tarihi 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı 2. dönem 1. ortak sınav tarihi 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik 2. dönem 1. ortak sınav tarihi 25 Mart 2025 Salı günü yapılacak.

#MEB
#ortak sınav
#2. dönem 1. yazılı sınavlar

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