MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?





Sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin yapılacağı tarihlerde merak ediliyor. 2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.





Henüz tercih süreci hakkında belirlenen bir tarih olmadığı için bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.