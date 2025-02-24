ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecine odaklanmış durumda. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ tercih tarihleri...
ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. Sınavın ardından gözler MSÜ tercih tarihine çevrildi. Adaylar, tercihlerin ne zaman ve nereden yapılacağını merak ediyor. İşte 2025 MSÜ tercihleri ile ilgili detaylar…
MSÜ SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar MSÜ tercih sürecine geçerek değerlendirme aşamalarına katılacak.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin yapılacağı tarihlerde merak ediliyor. 2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.
Henüz tercih süreci hakkında belirlenen bir tarih olmadığı için bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
2025 MSÜ Tercihleri Nasıl Yapılacak?
MSÜ tercihleri, önceki yıllarda olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı’nın resmi internet adresi (https://personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden yapılacak.