OTOMOBİL FİYATLARI GÜNCELLENDİ: 2025 Temmuz ayında hangi sıfır otomobil ne kadar?

Sıfır kilometre araç hayali kuranları yakından ilgilendiren yeni fiyat listeleri yayınlandı. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve üretim maliyetlerindeki artış, otomobil fiyatlarını yukarı taşırken, distribütörler Temmuz ayı itibarıyla yeni etiketlerle satışa başladı. İşte segmentlerine göre en dikkat çeken modeller ve güncel fiyatları...
Otomobil sahibi olmak isteyenler için güncel fiyatlar açıklandı. Markalar, modellerine göre fiyat tarifelerini yeniledi ve yeni listeler yayımlandı. İşte markalara göre güncel fiyatlar:
GİRİŞ SEGMENTİ OTOMOBİLLER
Şehir içi kullanıma uygun, kompakt araçlar Temmuz ayında şu fiyatlarla satışta:
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1.129.000 TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1.210.000 TL
Citroen Elektrikli C3 – 1.129.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW – 1.632.000 TL
Chery Omoda 5 Pro Intelligent – 2.145.000 TL
HİBRİT MODELLER
Yerli üretim ve çevreci hibrit araçlar da fiyat güncellemesinden etkilendi:
TOGG V1 RWD Standart Menzil – 1.440.000 TL
Lexus LBX Elegant Hybrid – 2.400.000 TL
BYD Dolphin – 1.435.000 TL
Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance Hibrit Otomatik – 1.625.000 TL
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
Enerji verimliliğiyle öne çıkan modellerdeki son durum:
MG4 Comfort Elektrikli – 1.379.000 TL
Opel Corsa Edition 1.2 100 hp Manuel – 1.299.000 TL
Renault R5 E-Tech Elektrikli – 1.450.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 hp DSG FR – 1.695.000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1.395.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT – 1.590.000 TL
PREMİUM SEGMENT
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg S Tronic – 2.628.636 TL
BMW 120 M Sport Mild Hybrid Otomatik 140 bg – 3.135.000 TL
Cupra Born Elektrikli – 1.925.000 TL
Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 hp Benzinli – 1.104.900 TL
Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS Hibrit Manuel – 1.514.600 TL
Mercedes A200 AMG Benzinli Otomatik – 3.003.000 TL
Fiyatlar Temmuz 2025 itibarıyla geçerlidir. Döviz kuru, ÖTV oranları ve üretici fiyat politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.