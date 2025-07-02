Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
OTOMOBİL FİYATLARI GÜNCELLENDİ: 2025 Temmuz ayında hangi sıfır otomobil ne kadar?

OTOMOBİL FİYATLARI GÜNCELLENDİ: 2025 Temmuz ayında hangi sıfır otomobil ne kadar?

14:372/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sıfır kilometre araç hayali kuranları yakından ilgilendiren yeni fiyat listeleri yayınlandı. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve üretim maliyetlerindeki artış, otomobil fiyatlarını yukarı taşırken, distribütörler Temmuz ayı itibarıyla yeni etiketlerle satışa başladı. İşte segmentlerine göre en dikkat çeken modeller ve güncel fiyatları...

Otomobil sahibi olmak isteyenler için güncel fiyatlar açıklandı. Markalar, modellerine göre fiyat tarifelerini yeniledi ve yeni listeler yayımlandı. İşte markalara göre güncel fiyatlar:



GİRİŞ SEGMENTİ OTOMOBİLLER

Şehir içi kullanıma uygun, kompakt araçlar Temmuz ayında şu fiyatlarla satışta:

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1.129.000 TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1.210.000 TL

Citroen Elektrikli C3 – 1.129.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW – 1.632.000 TL

Chery Omoda 5 Pro Intelligent – 2.145.000 TL


HİBRİT MODELLER

Yerli üretim ve çevreci hibrit araçlar da fiyat güncellemesinden etkilendi:

TOGG V1 RWD Standart Menzil – 1.440.000 TL

Lexus LBX Elegant Hybrid – 2.400.000 TL

BYD Dolphin – 1.435.000 TL

Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance Hibrit Otomatik – 1.625.000 TL


ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Enerji verimliliğiyle öne çıkan modellerdeki son durum:

MG4 Comfort Elektrikli – 1.379.000 TL

Opel Corsa Edition 1.2 100 hp Manuel – 1.299.000 TL

Renault R5 E-Tech Elektrikli – 1.450.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 hp DSG FR – 1.695.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1.395.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT – 1.590.000 TL



PREMİUM SEGMENT

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg S Tronic – 2.628.636 TL

BMW 120 M Sport Mild Hybrid Otomatik 140 bg – 3.135.000 TL

Cupra Born Elektrikli – 1.925.000 TL

Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 hp Benzinli – 1.104.900 TL

Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS Hibrit Manuel – 1.514.600 TL

Mercedes A200 AMG Benzinli Otomatik – 3.003.000 TL


Fiyatlar Temmuz 2025 itibarıyla geçerlidir. Döviz kuru, ÖTV oranları ve üretici fiyat politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

#otomobil fiyatları
#2025 Temmuz otomobil fiyatları
#sıfır otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum deprem fay hattı haritası: Deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?