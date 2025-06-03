RENAULT FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2025: Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyatları

Renault Haziran fiyat listesi, birçok model için geçtiğimiz aya göre artış gösterdi. Özellikle Clio, Yeni Captur gibi popüler modellere yapılan zamlar, alıcıların bütçelerini gözden geçirmelerini gerektirebilir. Peki, Renault Haziran fiyat listesinde öne çıkan modellerin güncel fiyatları nedir?
Fransız otomobil markası Renault, ülkemizde otomobil severlerin yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Her ay fiyatlarını güncelleyen marka, haziran ayı fiyat listesini paylaştı. İşte güncel Renault fiyat listesi...
RENAULT HAZİRAN 2025 FİYAT LİSTESİ
Haziran ayına girdikten sonra birçok otomobil markası fiyat listesini güncelledi. Güncel fiyatlar, kampanyalara göre değişkenlik gösterebilir. Fiyatlar, bir sonraki ay tekrar güncellenecektir.
RENAULT CLIO
Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.434.000 TL
Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.545.000 TL
RENAULT CAPTUR
Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 1.840.000 TL
Esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp 1.965.000 TL
RENAULT AUSTRAL
Techno mild hybrid 160 hp auto 2.253.000 TL
Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 2.317.000 TL
Techno esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 2.692.000 TL
RENAULT MEGANE
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.837.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.918.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.062.000 TL