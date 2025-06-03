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RENAULT FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2025: Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyatları

RENAULT FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2025: Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyatları

12:013/06/2025, вторник
Yeni Şafak
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Renault Haziran fiyat listesi, birçok model için geçtiğimiz aya göre artış gösterdi. Özellikle Clio, Yeni Captur gibi popüler modellere yapılan zamlar, alıcıların bütçelerini gözden geçirmelerini gerektirebilir. Peki, Renault Haziran fiyat listesinde öne çıkan modellerin güncel fiyatları nedir?

Fransız otomobil markası Renault, ülkemizde otomobil severlerin yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Her ay fiyatlarını güncelleyen marka, haziran ayı fiyat listesini paylaştı. İşte güncel Renault fiyat listesi...


RENAULT HAZİRAN 2025 FİYAT LİSTESİ

Haziran ayına girdikten sonra birçok otomobil markası fiyat listesini güncelledi. Güncel fiyatlar, kampanyalara göre değişkenlik gösterebilir. Fiyatlar, bir sonraki ay tekrar güncellenecektir.



RENAULT CLIO

Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.434.000 TL

Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.545.000 TL


RENAULT CAPTUR

Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 1.840.000 TL

Esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp 1.965.000 TL


RENAULT AUSTRAL

Techno mild hybrid 160 hp auto 2.253.000 TL

Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 2.317.000 TL

Techno esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 2.692.000 TL

 


RENAULT MEGANE

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.837.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.918.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.062.000 TL


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