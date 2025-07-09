–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10041)

–– 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 10042)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Bartın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10043)

–– Bursa İli, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi ile Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa ve Kale Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi İçerisinde Bulunan Taşınmazın Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10044)

–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10045)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10046)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 10047).