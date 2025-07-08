Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yapılan açıklamalara göre, yeni alımlar söz konusu olacak. İkinci alımlar için gözler ÖSYM'nin paylaşacağı kılavuzda.Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel 2. alımlar ne zaman? 18 bin sağlık personeli atama takvimi, kadro ve branş dağılımı belli mi?
Sağlık Bakanlığı tarafından mayıs ayıda 15.342 sözleşmeli personel ile 3.658 sürekli işçi alımı yapıldı. Bakan Kemal Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli alımının yapılacağını paylaşmıştı. Sağlık Bakanlığı alım için başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen adayların merak ettiği müjde geldi. Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. Bu açıklama sonrası Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel 2. alımlar ne zaman? sorusu merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve sözleşmeli personel alacak mı, alımlar ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.
15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2–8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM'den alınmıştı. 3 bin 658 işçi alımı için de başvurular 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti.
Sağlık Bakanlığı 18 bin sağlık personeli atama takvimi, kadro ve branş dağılımı belli mi?
Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.
Buna göre Ağustos ayı sonu Eylül ayı başı gibi sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
Henüz 18 bin alıma dair branş dağılımları duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsinin olacağını belirtmişti. 19 bin alımda söz konusu olan braş dağılımı şöyle:
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273