Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim aile hekimlerinin grevi sürüyor. Hekimsen’in yaptığı açıklamaya göre, Sağlık ocaklarında çalışan aile hekimleri ve sağlık çalışanları, 2. ve 3. basamak aile hekimliği asistanları, uzmanları ile kamuda çalışan tüm diş hekimleri katılacak.