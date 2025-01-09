Sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Hekimsen Sendikası, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki sorunları gündeme taşımak amacıyla 8 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldı. Sağlık ocaklarında çalışan aile hekimleri ve sağlık çalışanları, 2. ve 3. basamak aile hekimliği asistanları, uzmanları ile kamuda çalışan tüm diş hekimleri katılacak. Peki sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?

1 /6 Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim aile hekimlerinin grevi sürüyor. Hekimsen’in yaptığı açıklamaya göre, Sağlık ocaklarında çalışan aile hekimleri ve sağlık çalışanları, 2. ve 3. basamak aile hekimliği asistanları, uzmanları ile kamuda çalışan tüm diş hekimleri katılacak.

2 /6 Hekimsen Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının hak kayıplarını ve çalışma koşullarındaki sorunları gündeme taşımak amacıyla 8 Ocak 2025 tarihinde Türkiye genelinde grev kararı aldıklarını duyurdu.

3 /6 Diş Hekimleri açık mı? Sağlık çalışanları tüm Türkiye'de 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Kamu hastanesinde çalışan tüm diş hekimleri de 6-7-8 Ocak'ta grev eylemi kapsamında çalışmayacak.

4 /6 Aile hekimleri grev tarihleri Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirme kararı aldı.

Eczaneler açık mı? Grev kararı sonrası hasta ve hasta yakınları ülke genelinde bulunan eczanelerden işlem yapabilecek.



5 /6 Aile Hekimliği Talepleri Neler? HYP platformunun AHBS programlarıyla entegre edilmesi. Teşvik ödemelerinde hekim kontrolü dışındaki eksikliklerin dikkate alınmaması. Hasta memnuniyet puanı ve akılcı ilaç oranına dayalı teşvik sistemlerinin gözden geçirilmesi. Nöbet uygulamalarının ve sözleşme fesih nedenlerinin yeniden düzenlenmesi.