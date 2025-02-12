Arapgir Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine ilçede eğitime bugün ara verildiği, hamile, engelli, diyaliz hastası, kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Mevcut tahminlere göre, Malatya'da yarın, 13 Şubat Perşembe günü, kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık ise -1°C civarında olacak.