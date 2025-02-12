Sibirya soğukları yurdu esir aldı. Malatya başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı sonrası, öğrenciler ve velileri okul tatil haberine kilitledi. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki okullar tatil edilecek mi? 13 Şubat yarın okullar tatil mi? Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş kar tatili var mı?
Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini artırdı. Özellikle Doğu'da yer alan illerde yoğun kar yağışı var. Hal böyleyken öğretmenler, öğrenciler ve velileri, yağışlı hava sebebiyle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediliyor. Peki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş 13 Şubat Perşembe okullar tatil mi? Yarın hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?
Adıyaman’da okullar tatil mi?
13 Şubat Perşembe günü için Adıyaman Valiliğinden henüz Adıyaman merkez ve ilçeleri için tatili açıklaması gelmedi.Mevcut tahminlere göre, Adıyaman'da yarın, 13 Şubat Perşembe günü, kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık ise 1°C civarında olacak.
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?
Kahramanmaraş'ta yarın yani 13 Şubat Perşembe günü için resmi olarak okullar tatil edildi açıklaması gelmedi. Kahramanmaraş’ta bazı ilçelerde eğitime bugün ara verilmişti. Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 12 Şubat Çarşamba günü için ara verildi.
Elbistan'da 12 Şubat'ta taşımalı eğitimin yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.
Mevcut tahminlere göre, Kahramanmaraş'ta yarın, 13 Şubat Perşembe günü, karla karışık yağmur bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık ise 2°C civarında olacak.
Malatya'da okullar tatil mi?
Malatya Valiliğinden 13 Şubat Perşembe günü için okulların tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Malatya'nın bazı ilçelerinde bugün eğitime ara verilmişti. Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun buzlanma, tipi ve kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Arapgir Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine ilçede eğitime bugün ara verildiği, hamile, engelli, diyaliz hastası, kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Mevcut tahminlere göre, Malatya'da yarın, 13 Şubat Perşembe günü, kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık ise -1°C civarında olacak.
Hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor.
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