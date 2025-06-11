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İSKİ bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde 14 saat süreyle suların kesileceğini duyurdu: Hangi ilçede sular ne zaman gelecek?

İSKİ bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde 14 saat süreyle suların kesileceğini duyurdu: Hangi ilçede sular ne zaman gelecek?

09:1711/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran Çarşamba günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda belirli mahalleleri etkileyecek kesintiler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Kent sakinleri, kesintilerin hangi saatlerde son bulacağını öğrenmek için İSKİ'nin sorgulama ekranına yöneliyor. Hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 11 Haziran Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler ve planlı çalışmaların detayları…

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde 11 Haziran Çarşamba günü çalışmalar sebebiyle 14 saat su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.


İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI


11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

BAHÇELİEVLER İLÇESİ:


Bahçelievler (bir kısmı)

Yenibosna Merkez (bir kısmı)

Çobançeşme (bir kısmı)

Hürriyet (bir kısmı)

Kocasinan Merkez

Zafer

Fevzi Çakmak (bir kısmı)

Cumhuriyet

Soğanlı

Şirinevler (bir kısmı)

Siyavuşpaşa (bir kısmı)


BAĞCILAR İLÇESİ:


Mahmutbey (bir kısmı)

15 Temmuz (bir kısmı)

Bağlar (bir kısmı)

Barbaros

Yıldıztepe

Fevzi Çakmak (bir kısmı)

İnönü

Yenigün

Merkez

Çınar (alt kısmı)

Sancaktepe

Kemalpaşa (alt kısmı)

Yavuz selim

Kazım Karabekir

Hürriyet


GÜNGÖREN İLÇESİ:


Haznedar

Güven

Akıncılar

Mareşal Çakmak

Merkez

Sanayi (bir kısmı)

Güneştepe


ESENLER İLÇESİ:


Fatih Mahallesi (bir kısmı)


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