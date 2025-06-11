İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran Çarşamba günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda belirli mahalleleri etkileyecek kesintiler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Kent sakinleri, kesintilerin hangi saatlerde son bulacağını öğrenmek için İSKİ'nin sorgulama ekranına yöneliyor. Hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 11 Haziran Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler ve planlı çalışmaların detayları…

1 /4 İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde 11 Haziran Çarşamba günü çalışmalar sebebiyle 14 saat su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

2 /4 İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI



3 /4 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecek bölgeler şu şekilde: