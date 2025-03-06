Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli araçlara olan ilgiyi artırmak amacıyla ID. EVERY1 isimli yeni konsept modelini tanıttı. Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'li Rivian'la işbirliği yaparak üreteceği modeli şirket 20 bin eurodan (yaklaşık 789 bin lira) satışa sunacak. Peki, Volkswagen ID. EVERY1 özellikleri nelerdir? Volkswagen ID. EVERY1 ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'ye gelecek mi? İşte ayrıntılar...
Alman otomobil üreticisi, bu modelin yaklaşık 20.000 avro gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunulacağını belirtiyor. ID. EVERY1, elektrikli araç piyasasında erişilebilir fiyat politikasına odaklanan önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Volkwagen ID. EVERY1 ne zaman çıkacak?
Alman otomotiv devi Volkswagen 20 bin euroluk elektrikli otomobilini 2027 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Volkswagen ID. EVERY1 Türkiye'ye gelecek mi?
ID. EVERY1’in Avrupa dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor.
Boyutları ve Teknik Özellikleri
ID.Every1, Volkswagen’in popüler modelleri Polo ve Up! arasında bir boyuta sahip olacak. Aracın toplam uzunluğu 3.880 mm olarak açıklanırken, 305 litrelik bir bagaj hacmi sunacağı belirtiliyor. Yeni model, Volkswagen’in önden çekişli MEB platformu üzerine inşa edilecek. Elektrik motoru 70 kW (94 beygir) gücünde olacak ve aracın maksimum hızı 130 km/s olarak duyuruldu.
Tasarım ve İç Mekân Detayları
Volkswagen’in yeni elektrikli modeli, sade ve modern tasarım çizgilerine sahip olacak. Çıkıntılı çamurluklar ve önde Ford Capri’yi andıran siyah şerit tasarımın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Arka bölümde de benzer şekilde siyah şerit kullanılmış.