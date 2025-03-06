Boyutları ve Teknik Özellikleri





ID.Every1, Volkswagen’in popüler modelleri Polo ve Up! arasında bir boyuta sahip olacak. Aracın toplam uzunluğu 3.880 mm olarak açıklanırken, 305 litrelik bir bagaj hacmi sunacağı belirtiliyor. Yeni model, Volkswagen’in önden çekişli MEB platformu üzerine inşa edilecek. Elektrik motoru 70 kW (94 beygir) gücünde olacak ve aracın maksimum hızı 130 km/s olarak duyuruldu.