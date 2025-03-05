Bu mahallede davul çalmak yasak: Rivayeti dilden dile dolaşıyor, nedenini duyanın tüyleri ürperiyor

Ramazan ayının olmazsa olmazı davul geleneği Türkiye'nin 81 ilinde devam ediyor. Ancak öyle bir yer var ki bu geleneği asla ama asla sürdüremiyor. Bursa'da yüzyıllardır davul çalanların davulunun patladığı, 'tokat yediği', aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, Emirsultan türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede 'Pilava pilava' diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

1 /6 Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.

2 /6 Rivayeti tüyler ürpertiyor

Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor.

3 /6 Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor.



4 /6 'Pilava pilava' diye bağırarak vatandaşı uyandırıyorlar

Farklı rivayetler sonrası yüzyıllardır korkan ramazan davulcuları, Emirsultan Mahallesi'ndeki vatandaşları zillere bastıktan sonra 'Pilava pilava' diye bağırarak sahura uyandırıyor.

5 /6 Mahalle sakini Mukaddes Karabıyıkoğlu, "Dedelerimiz, türbelerimiz var. Rahatsız olmasın diye davul çalınmıyor. Rivayete göre bir davulcu ramazanda davul çalmış. Dedelerimiz de davulcuyu atmış. O zamandan beri bu mahallede davul çalmak yasak" diye konuştu.

