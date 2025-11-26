A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda medya günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'nın geride kaldığını belirterek, "Hedefimiz şu anda Dünya Kupası'na katılmak. Zorlu bir gruptayız. Bu gruptan çıkmak yeterli olmuyor. Çaprazda da iki güçlü takım var. Litvanya ve İtalya var. Bizim grupta da Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre var. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp, Avrupa Şampiyonası finalisti olarak orada madalya kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.