A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda medya günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde medya günü düzenledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'nın geride kaldığını belirterek, "Hedefimiz şu anda Dünya Kupası'na katılmak. Zorlu bir gruptayız. Bu gruptan çıkmak yeterli olmuyor. Çaprazda da iki güçlü takım var. Litvanya ve İtalya var. Bizim grupta da Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre var. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp, Avrupa Şampiyonası finalisti olarak orada madalya kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.
Milli takım kaptanı Cedi Osman ise iki önemli maça çıkacaklarını aktararak, "Grubumuza iyi başlamak istiyoruz. Yarınki maç çok zor olacak. Bosna Hersek, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kadar gelmişti. Ev sahibiyiz ve taraftarımızın önünde galibiyetle başlamak istiyoruz. Sonrasında da İsviçre'ye gidip, orada kazanarak 2'de 2 ile gruba başlamak istiyoruz." diye konuştu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki Bosna Hersek maçı öncesi Turkcell Basktbol Gelişim Merkezi'nde ilk 10 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel de keyifli bir yaz geçirdiklerini aktararak, "Dünya Kupası'nın elemeleri kolay olmayacak. Her maç çok önemli. Kısa da bir hazırlık dönemimiz var. Yazın final oynadıkları için oyuncular şu anda çok motive bir şekilde buraya geldi. Bosna Hersek maçının zor geçeceğini düşünüyorum fakat bu motivasyonla galip geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki idman, şut çalışmasıyla başladı. Antrenman, açma germe hareketlerinin ardından maçın taktik çalışmasıyla tamamlandı.