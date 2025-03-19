A Milli Takım Macaristan maçına hazır: Tek eksik bulunuyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda ilk maçında yarın İstanbul'da oynayacağı Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Ağrıları bulunan yıldız isim antrenmana çıkmazken maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Antrenmana ağrıları devam eden kaleci Mert Günok katılmadı. Tecrübeli file bekçisi yarın oynanacak karşılaşmanın maç kadrosunda yer almayacak.
Türkiye ile Macaristan arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.