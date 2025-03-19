A Milli Takım'da Macaristan maçı öncesinde 2 kritik eksik

Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 9’u resmi ve 6’sı özel maç olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü. İki ülke son olarak 22 Mart 2024 tarihinde Puskas Arena’da hazırlık maçında rakip oldu ve Macaristan 1-0 kazandı.