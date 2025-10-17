Yeni Şafak
Abdullah Avcı’nın yardımcıları Türk futboluna yön veriyor

09:2817/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Süper Lig'in en deneyimli teknik adamlarından Abdullah Avcı, kariyerinde oluşturduğu ekiple Türk futbolunun geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Son yıllarda Avcı'yla çalışan isimler, ligin farklı kulüplerinde ve milli takımda baş hoca olarak görevine devam ediyor.

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ekibinde yıllarca birlikte çalıştığı isimler Türk futbolunun farklı kademelerinde önemli görevler üstlenmeye devam ediyor.


Avcı’nın eski yardımcılarından dört isim 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de teknik direktör olarak görev yaparken, biri de Türkiye Ümit Milli Takımı’nın başında yer alıyor.


Son yıllarda Abdullah Avcı’nın teknik ekibinde görev almış isimler şu şekilde;

Okan Buruk - Galatasaray Teknik Direktörü


Galatasaray’ın başında Okan Buruk ligde üst üste şampiyonluklar yaşadı.

Erol Bulut - Antalyaspor Teknik Direktörü


﻿Erol Bulut Cardiff City'deki İngiltere deneyiminin ardından Hesap.com Antalyaspor’la Süper Lig’e geri döndü. 

Recep Uçar - TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü


Uzun yıllardır Süper Lig’de farklı kulüpleri çalıştıran Recep Uçar kariyerine Konyaspor’un başında devam ediyor.

Orhan Ak - Eyüpspor Teknik Direktörü


﻿Orhan Ak da ikas Eyüpspor’un yeni teknik direktörü oldu.

Egemen Korkmaz - Ümit Milli Takım Teknik Direktörü


Avcı’nın bir diğer eski yardımcısı Egemen Korkmaz ise Türkiye Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü sürdürüyor.

Böylece Avcı’nın ekibinden çıkan toplam 5 isim, biri milli takım olmak üzere aktif olarak teknik direktörlük yapıyor.


#Abdullah Avcı
#Süper Lig
#Trabzonspor
