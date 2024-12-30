Beşiktaş’ta başkanlık seçiminin ardından ara transfer çalışmaları hız kazandı. Takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması yapılırken ilk gidecek isim ise belli oldu. Kartal’ın başarılı orta saha oyuncusu Al-Musrati’ye sürpriz talip çıktı. Detaylar haberimizde.

1 /7 Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Fateh, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Mohamed Al-Musrati için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.



2 /7 Muhabirimiz Tayfun Akkaya'nın aktardığı bilgiye göre; Al Musrati önümüzdeki günlerde Al Fateh kulübüne kiralık gidebilir.



3 /7 Bu anlaşma opsiyona bağlı kiralık olarak gerçekleşecek.

4 /7 Al Fateh'in ligde kalması durumunda ise 10 milyon euroluk bir satış bekleniyor.

5 /7 Bu sezon Beşiktaş ile toplamda 19 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 2 gol kaydetti.



6 /7 Libyalı orta sahanın, siyah beyazlı takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

