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Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Al-Musrati’nin yeni adresi belli oldu

Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Al-Musrati’nin yeni adresi belli oldu

14:1730/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta başkanlık seçiminin ardından ara transfer çalışmaları hız kazandı. Takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması yapılırken ilk gidecek isim ise belli oldu. Kartal’ın başarılı orta saha oyuncusu Al-Musrati’ye sürpriz talip çıktı. Detaylar haberimizde.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Fateh, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Mohamed Al-Musrati için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.


Muhabirimiz Tayfun Akkaya'nın aktardığı bilgiye göre; Al Musrati önümüzdeki günlerde Al Fateh kulübüne kiralık gidebilir.


Bu anlaşma opsiyona bağlı kiralık olarak gerçekleşecek.

 Al Fateh'in ligde kalması durumunda ise 10 milyon euroluk bir satış bekleniyor.

Bu sezon Beşiktaş ile toplamda 19 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 2 gol kaydetti.


Libyalı orta sahanın, siyah beyazlı takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.


#Al-Musrati
#Beşiktaş
#Al-Fateh
#Suudi Arabistan Ligi

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