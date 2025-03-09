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Alanyaspor-Galatasaray maçında tünel karıştı: Okan Buruk zor sakinleşti

Alanyaspor-Galatasaray maçında tünel karıştı: Okan Buruk zor sakinleşti

21:479/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig 27. haftasında oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı sona erdikten sonra ortalık karıştı. Tünelde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Günay Güvenç hakeme yoğun itirazlarda bulundu ve ortalık karıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü Vilhena kaydetti.

İki takım oyuncuları soyunma odasına doğru yöneldikten sonra tünelde teknik direktör Okan Buruk ile kaleci Günay Güvenç, hakem Yasin Kol'a yoğun itirazlarda bulundu.

İtirazlarına devam eden kaleci Günay Güvenç direkt kırmızı kart gördü. Galatasaray ikinci yarıya yedek kalecisiz başladı.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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