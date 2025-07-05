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Allan Saint-Maximin doping aldı mı? Fenerbahçeli gazeteci gerçeği açıkladı

Allan Saint-Maximin doping aldı mı? Fenerbahçeli gazeteci gerçeği açıkladı

09:535/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in doping açıklamaları büyük ses getirdi. Fransız futbolcunun söylemleri sonrası yaşananlar ortaya çıktı.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in doping açıklamaları büyük ses getirdi. Fransız futbolcunun söylemleri sonrası sarı-lacivertli kulüp açıklama yayımladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.


Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.


Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yusuf Kenan Çalık, kulüpten aldığı bilgiyi paylaştı;

"Bağırsak sorunu yaşayan Allan Saint-Maximin, evde rahatsızlanınca kulübün sponsor hastanesinden ambulans çağırıyor."


"Ambulansla gelen doktor Fransız futbolcuya serum veriyor. İçinde dekort isimli ilaç var ve bu da WADA tarafından müsabakada kullanıldığı takdirde doping sayılan bir madde içeriyor. "

"Ardından Maximin hastaneye gittiğini kulüp doktoruna haber veriyor. Müdahil olan kulüp doktoru serumun kesilmesini söylüyor."


"Ek olarak oyuncu o dönemde 3 kere doping testinden geçiriliyor. Biri de TFF'nin random testlerinden. Hepsi negatif çıkıyor. Yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sonrasında da 2 maç forma giymiyor."

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