Arda Güler için tarihi fırsat: FIFA'dan 1 milyar dolar

Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alan Arda Güler için tarihi bir fırsat ortaya çıktı.
Real Madrid'in ve A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler, İspanyol ekibinde istediği forma süresini bulamadı.
Avrupa'nın birçok kulübünden teklifler almasına rağmen, devre arasında takımdan ayrılmayan 20 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda da ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor.
Fakat Arda, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Real Madrid'in kendisine sunduğu projeye inandığını ve takımdan ayrılmayacağını söyledi.
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in, şu anda Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
Real Madrid'de forma süresi konusunda sıkıntılar yaşayan milli oyuncumuz için önemli bir fırsat ortaya çıktı.
Yeni formatıyla birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran'da oynanacak.
FIFA'nın, şampiyon takıma 125 milyon dolar vereceği öğrenildi. Ayrıca Fanatik'te yer alan habere göre katılım ödülleri ile birlikte miktar toplamda 1 milyar dolar olacak.
Kulüplerin bu turnuvada rotasyon yapması ve normal sezonda az süre verdikleri oyuncuları oynatması bekleniyor.
Arda Güler'in de bu turnuvada çok fazla süre alacağı ve gelecek sezon için Real Madrid'de forma şansının artacağı tahmin ediliyor.