Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörlüğü hakkında konuştu! "Tuhaf bir durum"

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman, başkanlık seçiminde oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımdan teklif almamasına ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.
Aykut Kocaman'ın açıklamaları şöyle:
"Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Ondan sonra sıralama teknik direktör ve oyuncu olarak gider. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekir."
"Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı. Ancak son 3 yıl teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı. Ancak bu sefer yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısındayım."
Fenerbahçe'den teklif gelmemesi hakkında
"Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Seçenek dahi olmamam tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların düşünmesi lazım. Benim yanıt verme şansım yok."
"Fenerbahçe'nin inşallah bana ihtiyacı olmaz. Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Ancak ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söyledim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı. İhtiyaç olmaz umarım ama ihtiyaç olursa ben her zaman buradayım."
"Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum."