Barış Alper anlaşma sağladı: Üç katına imza atıyor!

Barış Alper anlaşma sağladı: Üç katına imza atıyor!

10:3226/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, yazın NEOM'un 50 milyon Euro'luk bonservis teklifini reddetmesinin ardından antrenmanlara çıkmayıp özür dileyerek kulüple barışmıştı. Milli yıldızın takımdaki akıbeti belli oldu.

Galatasaray'ın bonservisini 50 milyon euro olarak belirlemesi sonrası Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transferi gerçekleşmemişti.


Milli futbolcu, Suudi Arabistan ekibinden kendisine yapılan 10 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmiş ancak sarı-kırmızılı yönetim, 50 milyon euronun altında bir rakama ayrılığa izin vermeyince kriz çıkmıştı.

Barış Alper Yılmaz bu süreçte antrenmanlara çıkmazken ardından geri adım attı ve camiadan davranışı için özür diledi.


Daha sonra kulüp ile 25 yaşındaki futbolcu arasında bir görüşme gerçekleşti. Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz iyileştirilmiş sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.


Barış Alper Yılmaz'ın garanti ücretinin 100 milyon liradan 200 milyon liraya çıkarıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca futbolcunun sözleşmesine 100 milyon liraya yakın performansa bağlı bonus koydu.


Galatasaray'ın yıldız futbolcusu yeni garanti ücretiyle kulüpteki yerli futbolcular arasında en yüksek tavan maaşın sahibi oldu.


