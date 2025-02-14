Belçika basını Fenerbahçe maçı sonrası hakeme ateş püskürdü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı. Mücadele sonrası, bu yenilgiyi manşetlerine taşıyan Belçika basını, maçın hakemini eleştirdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0'la geçtiği müsabaka, Belçika basınında manşetleri süsledi.
NTV Spor'un aktardığına göre ülke basını, maçın hakemi Nikola Dabanovic'in yönetimine öfke kustu. Fenerbahçe-Anderlecht maçının Belçika basınındaki yankıları şöyle:
7sur7: Anderlecht Türkiye'de tokat yedi. Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için Türkiye'de kabus gibi bir akşam.
Lesoir: Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa Ligi'nden elenme ihtimali çok yüksek.
DHnet: Anderlecht karşılaşmayı iki açıdan kaybetti; İkili mücadelelerdeki zaafları ve hakem hataları. Önümüzdeki perşembe günü elemeleri geçmek için bir mucizeye ihtiyaç var.
RTL: Felaket hakem yönetimi! Anderlecht, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında tüylerini döktü.
Lavenir: Anderlecht hakem yüzünden hayal kırıklığına uğradı.
HLN: Avrupa'da hikayenin sonu mu? Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca alt edildi.
Sporza: Anderlecht, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara bırakmış gibi görünüyor.
Voetbalkrant: Anderlecht, Fenerbahçe'den sert darbe aldı. Hakemlik konusundaki hayal kırıklıkları büyük olacak. Fenerbahçe sahasında fiziksel olarak ezdi ama hakemden de büyük destek gördü.
Standaard: Anderlecht deplasmanda Fenerbahçe'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa macerası sona ermiş gibi görünüyor. Brüksel ekibi en iyi formunda olmasa da hakem Nikola Dabanovic'e yenildi.