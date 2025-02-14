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Belçika basını Fenerbahçe maçı sonrası hakeme ateş püskürdü

Belçika basını Fenerbahçe maçı sonrası hakeme ateş püskürdü

11:1614/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı. Mücadele sonrası, bu yenilgiyi manşetlerine taşıyan Belçika basını, maçın hakemini eleştirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0'la geçtiği müsabaka, Belçika basınında manşetleri süsledi.

NTV Spor'un aktardığına göre ülke basını, maçın hakemi Nikola Dabanovic'in yönetimine öfke kustu. Fenerbahçe-Anderlecht maçının Belçika basınındaki yankıları şöyle:

7sur7: Anderlecht Türkiye'de tokat yedi. Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için Türkiye'de kabus gibi bir akşam.


Lesoir: Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa Ligi'nden elenme ihtimali çok yüksek.


DHnet: Anderlecht karşılaşmayı iki açıdan kaybetti; İkili mücadelelerdeki zaafları ve hakem hataları. Önümüzdeki perşembe günü elemeleri geçmek için bir mucizeye ihtiyaç var.

RTL: Felaket hakem yönetimi! Anderlecht, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında tüylerini döktü.

Lavenir: Anderlecht hakem yüzünden hayal kırıklığına uğradı.

HLN: Avrupa'da hikayenin sonu mu? Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca alt edildi.

Sporza: Anderlecht, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara bırakmış gibi görünüyor.

Voetbalkrant: Anderlecht, Fenerbahçe'den sert darbe aldı. Hakemlik konusundaki hayal kırıklıkları büyük olacak. Fenerbahçe sahasında fiziksel olarak ezdi ama hakemden de büyük destek gördü.

Standaard: Anderlecht deplasmanda Fenerbahçe'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa macerası sona ermiş gibi görünüyor. Brüksel ekibi en iyi formunda olmasa da hakem Nikola Dabanovic'e yenildi.


#Fenerbahçe
#Anderlecht
#Belçika

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