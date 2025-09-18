Benfica'dan son dakika Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra ülkesi Portekiz'e dönen Jose Mourinho, Benfica ile görüşüyordu. Kulüpten resmi bir açıklama geldi.
Benfica'ya elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerden ayrılan deneyimli çalıştırıcı, ülkesine döndü.
Benfica, teknik direktörlük konusunda görüşmelere başladığı Jose Mourinho ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mourinho ile görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.