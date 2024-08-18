Beşiktaş Angelo'da mutlu sona yaklaştı! Transferdeki tek engel...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea forması giyen 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Angelo'yu kadrosuna katmaya yakın. İşte siyah-beyazlıların bu transferindeki tek engel...
Kanat hücumcusu transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, 19 yaşındaki Angelo için Chelsea ile görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcu için yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın, Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanı sorumlusu Carlo Cudicini ile temaslarına devam ettiği kaydedildi.
Chelsea, oyuncuyu hem bonservisiyle verme hem de kiralama tekliflerine açık.
Bu nedenle Kartal anlaşma için acele etmezken pazarlıkları da her iki seçeneğe göre yürütüyor.
Beşiktaş'ın, Angelo transferinde tercihi ise satın alma opsiyonlu kiralama üzerine. Ancak opsiyonda zorunluluk oluşturacak madde istenmiyor.
Görüşmeler devam ederken siyah-beyazlıların kanat transferini gelecek hafta noktalaması bekleniyor.