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Spor

Beşiktaş Angelo'da mutlu sona yaklaştı! Transferdeki tek engel...

12:26 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 12:34 - 18/08/2024 Pazar
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea forması giyen 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Angelo'yu kadrosuna katmaya yakın. İşte siyah-beyazlıların bu transferindeki tek engel...

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Kanat hücumcusu transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, 19 yaşındaki Angelo için Chelsea ile görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.






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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcu için yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın, Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanı sorumlusu Carlo Cudicini ile temaslarına devam ettiği kaydedildi.





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Chelsea, oyuncuyu hem bonservisiyle verme hem de kiralama tekliflerine açık.





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Bu nedenle Kartal anlaşma için acele etmezken pazarlıkları da her iki seçeneğe göre yürütüyor.


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Beşiktaş'ın, Angelo transferinde tercihi ise satın alma opsiyonlu kiralama üzerine. Ancak opsiyonda zorunluluk oluşturacak madde istenmiyor.


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Görüşmeler devam ederken siyah-beyazlıların kanat transferini gelecek hafta noktalaması bekleniyor.

#Beşiktaş
#Angelo
#Chelsea
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