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Beşiktaş’a İspanya'dan dev transfer: Barcelona ile görüşmeler başladı!

Beşiktaş’a İspanya'dan dev transfer: Barcelona ile görüşmeler başladı!

14:3528/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol kanata dev takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar gözünü Barcelona’nın yıldızına dikti. 22 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. İşte detaylar.

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını sürdüren Beşiktaş; Cengiz Ünder için son düzlüğe girerken, flaş bir gerçek ortaya çıktı.


Beinsports’un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Ansu Fati'nin kiralık transferi için Barcelona ile görüşüyor.


Ayrıca Beşiktaş'ın, Katalan ekibinin altyapısında yetişen yıldız futbolcunun sözleşmesine opsiyon koydurmak istediği kaydedildi.


İspanyol devi ile bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan 22 yaşındaki İspanyol sol kanat, 186 dakika sahada kalabildi ve gol / asist katkısı sağlayamadı.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.


#Beşiktaş
#Barcelona
#Ansu Fati

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