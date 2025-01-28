Beşiktaş’a İspanya'dan dev transfer: Barcelona ile görüşmeler başladı!

Beşiktaş’ta ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol kanata dev takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar gözünü Barcelona’nın yıldızına dikti. 22 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. İşte detaylar.
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını sürdüren Beşiktaş; Cengiz Ünder için son düzlüğe girerken, flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Beinsports’un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Ansu Fati'nin kiralık transferi için Barcelona ile görüşüyor.
Ayrıca Beşiktaş'ın, Katalan ekibinin altyapısında yetişen yıldız futbolcunun sözleşmesine opsiyon koydurmak istediği kaydedildi.
İspanyol devi ile bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan 22 yaşındaki İspanyol sol kanat, 186 dakika sahada kalabildi ve gol / asist katkısı sağlayamadı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.