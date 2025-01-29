Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Satın alma opsiyonuyla kiralandı

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan genç oyuncuyla vedalaştı. İşte ayrıntılar...
Sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrıldı.
NTV Spor'un Gianluca Di Marzio'dan aktardığı habere göre Beşiktaş, Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı.
Jean Onana'nın bugün İtalya'ya gidip kendisini Genoa'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı haber detayında yer aldı.
Beşiktaş, Jean Onana'yı 2023-24 sezonu başında Lens'ten 4 milyon Euro'ya transfer etmişti.
25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralanmıştı.