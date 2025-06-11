Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

1 /5 Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması dahilinde bazı futbolcuları gözden çıkardı.

2 /5 Siyah-beyazlılarda birçok ayrılık yaşanması beklenirken, ilk veda Bakhtiyor Zaynutdinov ile yaşanabilir.

3 /5 NTV Spor'un Zaynutdinov'un ülkesi Kazakistan basınından aktardığı habere göre Beşiktaş ve Dinamo Moskova, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

4 /5 Dinamo Moskova'nın Zaynutdinov'la da anlaşması durumunda transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.