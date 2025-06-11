Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması dahilinde bazı futbolcuları gözden çıkardı.
Siyah-beyazlılarda birçok ayrılık yaşanması beklenirken, ilk veda Bakhtiyor Zaynutdinov ile yaşanabilir.
NTV Spor'un Zaynutdinov'un ülkesi Kazakistan basınından aktardığı habere göre Beşiktaş ve Dinamo Moskova, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.
Dinamo Moskova'nın Zaynutdinov'la da anlaşması durumunda transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.
Beşiktaş'ın 2023-24 sezonu başında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Bakhtiyor Zaynutdinov beklentileri karşılayamamıştı.