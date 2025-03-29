Beşiktaş’ta derbi öncesi 2 mevkide belirsizlik: Solskjaer karar veremedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında bu akşam saat 20:30’da Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’ı ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar’ın başında ikinci derbi deneyimini yaşayacak Norveçli çalıştırıcı, dev mücadele öncesi ilk 11’ini büyük ölçüde belirledi. Ancak orta sahada ve hücum hattında iki pozisyon için hâlâ karar aşamasında olduğu öğrenildi. İşte detaylar.

1 /6 Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye'deki ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak.



2 /6 Norveçli teknik direktör, dev derbi için ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken 2 mevki için henüz karar vermedi.



3 /6 Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, orta saha ve sol kanat mevkilerindeki belirsizlik, teknik heyetin bugün yapacağı değerlendirmeler sonrasında netleşecek.



4 /6 Orta sahada, son haftalarda formsuz bir grafik çizen Alex Oxlade-Chamberlain’in yedeğe çekilebileceği belirtiliyor.



5 /6 Bu durumda, Amir Hadziahmetovic veya Salih Uçan’ın forma giymesi bekleniyor.

