Hatta Cuesta'nın, milli takımdaki partneri Davinson Sanchez'e de konuyla ilgili fikri sorulmuş, Sanchez ise şu yanıtı vermişti:





"Ben olsaydım faul yapardım fakat onunla soyunma odasında konuştuğumda, Martinez'e yetişebileceğini düşündüğü için böyle bir hamle yapmadığını dile getirdi. Carlos'u eleştirecek bir durum yok."