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Galatasaray'ın yeni transferi Cuesta'nın kariyerindeki kırılma anı! Davinson Sanchez de yorumlamıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Cuesta'nın kariyerindeki kırılma anı! Davinson Sanchez de yorumlamıştı

17:147/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ara transfer döneminde vites yükselten Galatasaray, savunma hattına sürpriz bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı. Bu imza sonrası 25 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki kırılma anı ise tekrar gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken flaş bir hamle yaptı. Aslan, gizlice İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'ya 3,5 yıllık imza attırdı. 

Sarı-kırmızılıların bu sürpriz hamlesi sonrası, 2024 Copa America finalinde yaşananlar tekrar gündeme geldi.

Final müsabakasının 112. dakikasında Cuesta, gole giden Lautaro Martinez'i düşürmemiş, Arjantinli futbolcu da bu hatayı değerlendirerek kupayı ülkesine kazandırmıştı.

Karşılaşma sonrası 25 yaşındaki savunmacıya, ülkesinden büyük tepki gelmişti.

Hatta Cuesta'nın, milli takımdaki partneri Davinson Sanchez'e de konuyla ilgili fikri sorulmuş, Sanchez ise şu yanıtı vermişti:


"Ben olsaydım faul yapardım fakat onunla soyunma odasında konuştuğumda, Martinez'e yetişebileceğini düşündüğü için böyle bir hamle yapmadığını dile getirdi. Carlos'u eleştirecek bir durum yok."

6 yıldır Belçika ekibi Genk'in forması terleten Cuesta, bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti.

#Galatasaray
#Carlos Cuesta
#Davinson Sanchez

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