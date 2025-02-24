Derbi için dikkat çeken prim kararı: Rakamı siz yazın

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bugün sahasında en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi öncesi iki takım yöneticilerinin vadettiği galibiyet primleri de belli oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticiler, saha dışı mücadele ile bugünkü derbinin ateşini alevlendirmiş durumda. İdmanlara yapılan ziyaretler, motivasyon yemeklerinin yanı sıra kesenin ağzı da açıldı.
Her iki cephe de bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Yöneticiler galibiyet halinde kendi ceplerinden para yağdıracak.
Sabah'ta yer alan habere, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için galibiyetin önemini bilen Fenerbahçeli yöneticiler, 5 milyon euroluk (yaklaşık 190 milyon TL) rakamı gözden çıkarmış durumda. Bunu da galip gelinmesi halinde kendi ceplerinden ödeyecekler.
Galatasaray'da ise rakam belirlenmedi. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in futbolculara "Rakamı siz yazın" diyerek açık çek verdiği iddia edildi.