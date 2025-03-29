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Derbi öncesi Okan Buruk’tan flaş karar: Yıldız futbolcu riske edilmeyecek!

Derbi öncesi Okan Buruk’tan flaş karar: Yıldız futbolcu riske edilmeyecek!

12:5029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Beşilktaş’a konuk olacak. Kritik derbi öncesi teknik direktör Okan Buruk sakatlığını atlatan futbolcuyu oynatmama kararı aldı. Detaylar haberimizde.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.


Sarı-Kırmızılılar'da derbi öncesinde eksik yok ancak uzun süren sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, tedbir amaçlı oynamayacak.


RİSKE EDİLMEYECEK


Yaklaşık iki aydır 12 maçta forma giyemeyen Senegalli sol bek, iyileşmesine rağmen riske edilmeyecek.


BU SEZONKİ PERFORMANSI


25 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig, 1 Avrupa, 1 kupa olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.



#Galatasaray
#Okan Buruk
#İsmail Jakobs

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