Dikkat çeken derbi istatistiği: İlk golü attığı maçlarda kaybetmiyor

Cimbom ilk golü attığı maçlarda kolay kolay puan kaybetmiyor

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda sadece 1 kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 19 kez ilk golü atan taraf oldu. "Cimbom", bu karşılaşmaların 18'inden galibiyetle ayrılırken sadece 7. haftada sahasındaki Kasımpaşa maçında berabere kaldı.