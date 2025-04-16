Düğüm çözülüyor: Berke Özer Süper Lig devine gidiyor

Gösterdiği başarılı performansla sezonun en önemli isimlerinden birisi olan Berke Özer'in yeni takımı belli oluyor. Berke Özer ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, adım adım Süper Lig devine doğru gittiği öğrenildi.
Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer'in yeni takımı merak konusu olmuş durumda.
Gösterdiği başarılı performansla birçok takımın ilgisini çeken 24 yaşındaki kaleci hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Berke Özer için Premier Lig'den ekiplerin devrede olduğu iddiaları gündeme gelmişti.
Aston Villa'nın yıldız kaleci için teklif yapmaya hazırlandığı ve İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke’yi yakından takip etmesi, sezon sonunda da masaya oturacağı ileri sürülmüştü.
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Berke Özer konusunda temaslarını tüm hızıyla sürdürdüğü öğrenildi.
Galatasaray'ın Berke'yi Muslera sonrasında 1 numaralı aday olarak düşündüğü ve ona göre görüşmeler yaptığı ifade edildi.