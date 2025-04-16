Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Düğüm çözülüyor: Berke Özer Süper Lig devine gidiyor

Düğüm çözülüyor: Berke Özer Süper Lig devine gidiyor

Haber Merkezi
09:1616/04/2025, среда
G: 16/04/2025, среда
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gösterdiği başarılı performansla sezonun en önemli isimlerinden birisi olan Berke Özer'in yeni takımı belli oluyor. Berke Özer ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, adım adım Süper Lig devine doğru gittiği öğrenildi.

Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer'in yeni takımı merak konusu olmuş durumda.

Gösterdiği başarılı performansla birçok takımın ilgisini çeken 24 yaşındaki kaleci hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Berke Özer için Premier Lig'den ekiplerin devrede olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Aston Villa'nın yıldız kaleci için teklif yapmaya hazırlandığı ve İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke’yi yakından takip etmesi, sezon sonunda da masaya oturacağı ileri sürülmüştü.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Berke Özer konusunda temaslarını tüm hızıyla sürdürdüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın Berke'yi Muslera sonrasında 1 numaralı aday olarak düşündüğü ve ona göre görüşmeler yaptığı ifade edildi.

#Galatasaray
#Muslera
#Eyüpspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel ürünler 16 Nisan kataloğu belli oldu! Çocuk bisikleti, termos, piknik sepeti, valiz, kamp sandalyesi ve onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor