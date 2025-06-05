Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye teklif edildi: Mourinho'nun kararı bekleniyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını yıldız oyunculara çevirmişti. Transfer görüşmeleri yapan Fenerbahçe'ye, sürpriz bir oyuncu teklif edildi.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk hasreti 11 yıla çıktı.
Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi.
Birçok oyuncuyla masaya oturan sarı lacivertliler, teknik direktör Mourinho istekleri doğrultusunda görüşmeler yapıyor.
Yönetimin en az 3 yeni ismi, 28 Haziran’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına yetiştirmeyi planladığı öğrenildi.
Orta saha için görüşmeler yapan Fenerbahçe, Tottenham’ın yolları ayırma kararı aldığı Yves Bissouma için görüşmeler başlamıştı.
Pazarlıklar sırasında Londra ekibinden sürpriz bir teklif geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Tottenhamlı yetkililerin, Richarlison’u da gözden çıkardıklarını belirtip bu oyuncuyu da teklif ettiği öne sürüldü.
İngiliz ekibinden gelen bu teklif sonrası görüşmelere ara verildiği kaydedildi.
Yönetim, Jose Mourinho ile fikir alışverişi yaptıktan sonra Richarlison konusunda kararını verecek.
2022 yılında Everton'dan Tottenham'a 58 milyon euro bedelle transfer edilen 28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.
Bu sezon 24 maçta süre alan Richarlion 5 gol ve 2 asistle oynadı.